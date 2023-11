¿Puedes ir a prisión? Cuáles son las sanciones por matar abejas y en qué estados aplica

Conoce las sanciones en caso de matar a una abeja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las abejas tienen un papel muy importante en el ecosistema, al punto de que la producción de la alimentación y la biodiversidad mundial dependen completamente de ellas; sin embargo, a pesar de su labor y función en el mundo, las poblaciones de abejas se han visto en disminución de manera drástica, por lo que incluso se han implementado sanciones para aquellas personas que maten a este ser vivo.

La reproducción de muchas especies de la naturaleza como lo son las plantas dependen de manera directa de estos polinizadores. La labor que realizan las abejas es que utilizan el polen y el néctar de las flores para alimentarse o para producir miel, por lo que al momento de que se están alimentando recolectan polen de los estambres de las plantas, logrando transferir semillas.

¿En qué estados hay sanciones al matar abejas?

Debido al importante rol con el que cumplen las abejas, en muchos estados del país se han impuesto sanciones para las personas que lleguen a asesinar a alguna polinizadora. Los estados en los que aplican sanciones son:

- Colima

- Zacatecas

- Sinaloa

- Guanajuato

¿Cuáles son las sanciones por matar abejas?

En el caso de Colima, las personas que destruyan colmenas, se apoderen de ellas o que les lleguen a causar la muerte pueden ser sancionados con hasta 100 días de multa, equivalentes a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que sería lo equivalente a 10 mil 374 pesos mexicanos y ocho años de prisión.

En Guanajuato la medida que que ayuda a salvaguardar a las abejas expresa que las personas que maten abejas sin autorización de la autoridad en el estado podrían llegar a pagar una multa de hasta 8 mil pesos.

En Zacatecas la sanción que se impone es con una multa de 30 a 400 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, lo equivalente a 3 mil 112 a los 41 mil 496 pesos, además de que se puede imponer una pena que puede ir de los dos a los 15 años de prisión.

La ley establece en Sinaloa que las personas que lleguen a matar alguna abeja pueden llegar a ser merecedores de una multa de hasta 8 mil pesos.

¿Qué acciones se pueden implementar para ayudar a las abejas?

Como se mencionó anteriormente, las abejas son fundamentales para que la vida siga floreciendo, es por ello que hay determinadas medidas que se pueden implementar para evitar su desaparición en el mundo, las cuales son:

- Reducir o modificar el uso de pesticidas en espacios cercanos a panales o colonias de abejas, debido a que los químicos que llegan a contener estos productos pueden llegar a ser mortales para las abejas.

- Muchas de las abejas no tienen aguijón y son conocidas como meliponas, las cuales no pueden picar, por lo tanto en caso de encontrarse con una no se corre ningún tipo de riesgo de sufrir de alguna picadura.

- Cultivar flores puede ser una gran medida para salvaguardar a las abejas, un espacio que puede funcionar perfectamente para realizar esta labor puede ser una terraza o en un jardín.

- Al igual que la gran mayoría de seres vivos las abejas también consumen agua, por lo que una recomendación es colocar un tazón hondo con un poco de agua en alguna ventana para que las pequeñas polinizadoras puedan asistir cuando lo requieran a hidratarse.

Además de lo anterior, una buena manera de apoyar a estos insectos puede ser involucrarse directamente a los proyectos que buscan apoyar a la supervivencia de las abejas. Incluso algunas organizaciones permiten apadrinar de manera simbólica a una colmena a través de donativos que permiten que se pueda seguir trabajando a favor de las abejas.