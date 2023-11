Padre de Cristián Carranza, joven quemado en Texcoco, rompe en llanto tras actualizar su estado de salud

René Carranza ofrece una actualización sobre el estado de salud de Cristián Carranza, pero rompe en llanto debido a la gravedad y la travesía que está viviendo el joven Credito:@adn40

Los padres del Cristián Carranza tuvieron que hacer toda una travesía para que el joven con quemaduras de segundo y tercer grado recibiera atención médica. La tarde del 21 de noviembre, los familiares del joven tuvieron que trasladar a la víctima de un presunto atentado, entre tres diferentes hospitales.

La primera institución era privada, sin embargo, el seguro de la institución no era suficiente para cubrir los gastos de su atención, en un segundo hospital les dijeron que no había espacio para atenderlo y el último uno incorporado al Instituto Mexicano Del Seguro Social (IMSS) le negaron la atención por no ser derechohabiente.

El joven viajo hasta la Ciudad de México, en donde -por fin- lo aceptaron para su atención, en el Hospital General Dr. Rubén Leñero, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El padre del joven rompió en llanto después de que mencionara cual es su estado al llegar al Hospital General Dr. Rubén Leñero, en donde -por fin- lo aceptaron para su atención médica. Crédito: @adn40 / X

Ya estando aquí, el padre del joven, René Carranza, compartió con ADN40 una actualización del estado de Cristián, quien tuvo que soportar por algunas horas la falta de atención médica; además adelantó que los presuntos implicados habrían sido identificados por la Fiscalía.

“La Fiscalía ya agarró a los que lo quemaron; ya saben quienes son, se pasan de veras. Estaba con dolor, imagínate lo traigo. La quemada está hasta sus testículos, el ano, el pene, obviamente viene muy quemado de los pies, imagínate lo que es”, describió el padre del joven.

Cristián Carranza, el joven fue quemado en pleno salón de clases (Crédito:Brenda S. Abarca/Facebook)

Hasta el momento, las autoridades de la institución no han compartido algún posicionamiento al respecto, pues como se menciona arriba el seguro que ofrece la institución es limitado, además que al interior no se contaba con los instrumentos adecuados para tratar un hecho de tal magnitud, según René Carranza, por ello es que las heridas fueron mayores.