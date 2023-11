Estas son todas las canciones que Luis Miguel canta en sus conciertos de la Arena CDMX

Luis Miguel se presentará en múltiples ocasiones en la Arena CDMX. Getty Images).

Finalmente el momento que muchos fans de Luis Miguel esperaban con tantas ansias. “El Sol de México” por fin dio su primer concierto en la Arena CDMX en la capital mexicana en donde emocionó a todos sus fans canción tras canción donde los asistentes cantaron a todo pulmón cada uno de sus éxitos.

Su primera presentación, este lunes 20 de noviembre, marcó el inicio de una serie de conciertos en la Ciudad de México que prometen ser inolvidables para todos aquellos que esperaban el regreso de Luis Miguel a los escenarios. Anteriormente se había compartido un posible setlist, pero para sorpresa de sus seguidores lo modificó al último momento.

Pero entonces, cuáles serán las canciones elegidas por el Sol de México para sus conciertos en la Arena CDMX. Múltiples asistentes al primer concierto del famosos cantante compartieron la lista en redes sociales de los temas que cantó el primer día en el importante recinto del centro del país.

Luis Miguel inició su gira en México el pasado 14 de noviembre de 2023. EFE/David Borrat

Y de acuerdo a esos reportes el evento musical dio inicio con la canción Será Que No Me amas como se había informado, no obstante no fue preciso del todo. El listado oficial de la primera presentación de Luis Miguel en su primer concierto en la Ciudad de México fue el siguiente:

- Será Que No Me Amas

- Amor, Amor, Amor

- Suave

- Culpable o No

- Te Necesito

- Hasta Que Me Olvides

- Dame

- Por Debajo de la Mesa

- No Sé Tú

Estas fueron las primeras canciones de la primera sección del concierto de Luis Miguel. Cabe destacar que la presentación del “Sol de México” va por bloques y va por el ritmo de cada uno de los temas, como por ejemplo, mariachi, baladas o algunas del inicio de su carrera. La lista de temas continuó así:

- Como Yo Te Amé

- Solamente Una Vez

- Somos Novios

- Todo y Nada

- Nosotros

- Sonríe

- Come Fly With Me

- Un Hombre Busca a Una Mujer

- Cuestión de piel

- Oro de ley

- Fría Como el Viento

- Tengo Todo Excepto A Ti

- Entrégate

Luis Miguel inició los conciertos en la CDMX. (Fuente)

Al finalizar con el tema mencionado anteriormente empezó las canciones con mariachi, y aunque fueron pocas, deleitaron a todos los asistentes al recinto. Estas fueron:

- La Bikina

- La Media Vuelta

Luis Miguel decidió cerrar su primer concierto con el bloque de las canciones que marcaron su niñez y juventud, aquellas que lo convirtieron poco a poco en El Sol de México, título que ostenta con orgullo y que denota la importancia de este artista dentro de la música latina, especialmente la mexicana.

Los temas elegidos fueron:

- No Me Puedes Dejar Así

- Palabra de Honor

- La Incondicional (no es de su infancia, pero es uno de los temas más importantes en su carrera musical)

- Ahora Te Puedes Marchar

- La Chica del Bikini Azul

- Isabel

- Cuando Calienta El Sol

- Cucurrucucú Paloma

Es importante mencionar que es común que el setlist de canciones en los conciertos de Luis Miguel cambie, pero el inicio de la gira por la Ciudad de México pudo marcar una tendencia en el listado final de temas que presentará el Sol de México.

En el primer concierto de Luismi se desató la polémica tras besar a una niña. Crédito: luismigueldeluxe

Cuáles son las fechas de Luis Miguel en la Arena CDMX

Luis Miguel inició el pasado lunes 20 de noviembre su gira por la Ciudad de México. Todos sus conciertos serán en el recinto llamado Arena CDMX donde tiene 7 fechas confirmadas para todos sus fans las cuales son:

Martes 21 de noviembre, miércoles 22 de noviembre, viernes 24 de noviembre, sábado 25 de noviembre, lunes 27 de noviembre y finalizará con un concierto el martes 28 de noviembre para después viajar a Querétaro.