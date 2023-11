RBD ya está en México y Dulce María sigue mal de salud: “No estoy bien”

Dulce María descansará un par de días para luego retomar el "Soy Rebelde Tour" (@DulceMaria)

En medio de la intensa gira de RBD la salud de dos de sus integrantes se ha visto comprometida. Y es que durante su reciente estancia en Brasil, Anahí y Dulce María vieron minado su estado, pues no la pasaron nada bien debido a dos afectaciones.

En el caso de la intérprete de “Mía Colucci” en la telenovela Rebelde que los catapultó a la fama internacional, Anahí presentó dolores de espalda y fiebre durante el concierto del pasado viernes 17 de noviembre, razón por la que no pudo terminar el show.

Tras ser evaluada por los médicos, determinaron que la famosa de 40 años estaba pasando por un cuadro de infección renal por el que tuvo que descansar, no se presentó en la fecha del sábado 18 y fue hasta el domingo 19 cuando volvió a subir al escenario del estadio del Allianz Parque de Sao Paulo para la emoción de sus seguidores.

“Anahí estaba agonizando”: viralizan VIDEO de la famosa en el que casi colapsa en pleno show de Brasil (Foto: RS)

En el caso de Dulce María, la famosa había avisado a sus seguidores que tenía síntomas de una infección respiratoria. “Queridos amigos cómo saben desde el lunes no me he sentido bien, he estado con fiebre, y mucha tos y dolor de espalda, y ahorita estoy ronca, ya estoy medicada desde el martes. El doctor dice que es un virus (ni covid, ni influenza) empecé con una gripe viral que avanzó y se convirtió en bronquitis por eso casi no tengo voz”, explicó en una instastory antes de su concierto.

Ahora, a su regreso a México, la intérprete de “Roberta Pardo” en Rebelde fue interceptada por la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde reveló que su salud aún no está del todo bien.

“La verdad más o menos, no estoy todavía bien del todo, pero pues la verdad es que Brasil nos lleva esperando años y era un momento muy importante para nosotros el poder darlo y los días que estuve mal no había manera de cancelarlo”, explicó la famosa de 37 años.

La cantante de 37 años sufrió una infección viral que mutó a bronquitis (Foto: Instagram)

Dulce explicó que ahora de regreso en México, y antes de la presentación que RBD brindará el jueves 23 en Monterrey, espera tomar un descanso que se vea reflejado en su estado de salud.

“Nada, o sea me dio una infección, primero me dio un virus, como una infección viral y de ahí se me convirtió en bronquitis porque justo no descansé ni un día, de hecho todavía estoy así, pero pues esperemos que ahora llegando aquí a nuestro país podamos aunque sea dos días poder descansar”.

Dulce María prefirió salir a cantar ante la ausencia de Anahí

Respecto al “susto” que le generó a la banda el bajó de salud de Anahí, quien padeció una infección en los riñones que le causó dolor corporal y por la que tuvo que ausentarse del escenario por una fecha, Dulce María dijo que prefirió seguir adelante con su actuación.

Dulce María no se ausentó de ninguna fecha de su gira, pese a la bronquitis que le fue diagnosticada (Instagram/@rbd_music)

“Fue muy duro porque fue como que algo de la nada, como que era un dolor muy, muy fuerte, y gracias a Dios ya, lo que no sabían era qué tenía, entonces no le pudieron dar medicamentos, pero cuando ya supieron qué tenía, afortunadamente ya le dieron medicamento y reaccionó. De hecho dio el concierto súper bien, ya todo mejor y pues a seguirle”, refirió la actriz y compositora.

Dulce añadió que prefirió hacer el esfuerzo para presentarse con tal de no defraudar al público brasileño, donde RBD no ha dejado de ser un fenómeno al paso de los años.

“Era eso o cancelar y pues aunque yo también estaba mal pues preferí salir para cubrirnos todos y salir los cuatro, la gente lo tomó increíble, pero pues obviamente yo no me sentía al cien, pero era dar la cara por el grupo. El doctor me dijo que no diera show, que descansara”.