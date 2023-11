No sólo Shakira tuvo problemas de evasión de impuestos, Juan Gabriel llegó a ser embargado

El cantante vivió varios problemas sobre los impuestos Foto: Cuartoscuro

La cantante Shakira acordó un pago de 7 millones de euros tras admitir haber cometido fraude a la Hacienda de España, decidió dar esa cantidad de dinero antes de seguir insistiendo porque prefirió su tranquilidad. Esta situación ha desatado una oleada de conversaciones sobre los artistas que en algún punto de su vida tuvieron problemas de evasión fiscal, uno de los famosos mexicanos con esta clase de situaciones fue Juan Gabriel.

Sin embargo, el Divo de Juárez lo llevó a otro nivel, pues el cantante incluso llegó a ser embargado en 2015, año en que el personal de la Tesorería Municipal de Torreón realizó dicha sanción en una de sus propiedades porque tenía un adeudo de impuesto predial, se trataba de una deuda que dejó acumular desde 2003, por lo que era de 275 mil pesos, cifra que se cubrió para recuperar el inmueble.

A finales de 2012 también fue embargada la casa en la que vivía la mamá del intérprete de Amor eterno, esto ocurrió después de que algunos músicos interpusieran una demanda contra Alberto Aguilar Valadez —su nombre completo— por supuesto despido injustificado.

Para ese momento, varias propiedades del cantante habían sido embargadas, pero su amiga Silvia Urquidi logró recuperarlas todas ya que es la dueña legal de dichas casas, en su momento ella dijo que tal vez los músicos habían sido engañados por los abogados.

Durante su carrera, incluso llegó a apoyar a candidatos presidenciales a cambio de la promesa de que si ganaban, los problemas de evasión fiscal que enfrentaba podrían ser resueltos, así lo reveló durante una entrevista a Univisión en 2002, pues Juan Gabriel se vio obligado a mostrar simpatía por Francisco Labastida Ochoa —del Partido Revolucionario Institucional— en una de sus canciones.

Cabe señalar que finalmente este político no resultó electo en el proceso del año 2000, fue Vicente Fox Quesada del Partido Acción Nacional (PAN) quien finalmente llegó a la presidencia de México.

“Esto era muy fácil, ayudarme a pagar los impuestos en México, pues siempre haciendo alguna negociación de ayudar a alguien, en este caso cuando yo estaba apoyando al PRI siempre me prometían que las cosas se iban a resolver, que por 200 mil pesos que no pagué a su tiempo, por lo que sea, por no saber, porque no tenía gente que me ayudara, siempre utilizan al artista”, dijo en su momento.

Juan Gabriel no dejaba propinas

De acuerdo con Silvia Urquidi, Juan Gabriel tenía una peculiar relación con el dinero, pues nunca se comportaba como si realmente tuviera la gran fortuna que llegó a acumular y que le permitió adquirir más de 10 propiedades en México.

La amiga del cantante llegó a revelar que siempre guardaba con mucho recelo su dinero, esto podría explicar la razón por la que no le gustaba pagar impuestos e incluso llegó a solicitarle a un político mexicano que los artistas estuvieran exentos de esa clase de contribuciones al Estado.

“Si traía USD 500 en la bolsa los cuidaba como si trajera el dineral del mundo. Volvía a ser el Juan Gabriel pobre, a eso me refiero”, llegó a explicar Silvia Urquidi en el programa Chisme en vivo.

En la misma entrevista, Urquidi mencionó que a Juan Gabriel tampoco le gustaba dejar propinas en comercios, incluso cuando sus acompañantes lo hacían, el regresaba a la mesa para darse una segunda vuelta y recoger el dinero que los demás hubieran dejado para los meseros, mostrando que el cantante no se sentía cómodo cuando su dinero escapaba de sus manos, ni siquiera si era una cantidad mínima. Además, el mismo compositor llegó a explicar que tenía desconocimiento sobre sus obligaciones fiscales.

“Se robaba las propinas. Lo hizo toda la vida, pero después uno dejaba las propias y de repente las agarraba y se las llevaba”, confesó su amiga.