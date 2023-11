México vs Honduras: dónde y a qué hora ver la vuelta de la Nations League

La selección mexicana enfrentará a Honduras en el partido de vuelta de la Nations League Concacaf (Twitter/ @miseleccionmx)

La selección mexicana buscará revertir el resultado negativo que obtuvo en Tegucigalpa tras perder 2 - 0 ante Honduras en los cuartos de final de la Nations League Concacaf, ahora como locales, el conjunto tricolor saldrá a la cancha del Estadio Azteca a pelear por su pase a la semifinal, y lo más importante un lugar en la Copa América 2024.

Te puede interesar: Jaime Lozano reconoció la derrota ante Honduras: “Fueron mejores y contundentes”

El Tri está a punto de protagonizar el que sería su último duelo en el Coloso de Santa Úrsula antes de que inicien las remodelaciones del inmueble para el Mundial de 2026, por lo que el equipo de Jaime Lozano tiene la deuda con la afición de dar un buen partido.

Con una derrota dolorosa en el historial del Jimmy algunos jugadores aceptaron la culpa del juego que tuvieron, pero prometieron dar una mejor exhibición en el Azteca la noche del 21 de noviembre.

¿Dónde ver el México vs Honduras transmisión EN VIVO?

Honduras sacó ventaja en el Chelato Uclés en Tegucigalpa ante México (EFE/ Gustavo Amador)

A pesar de que el partido se jugará en la Ciudad de México, aquellos aficionados que no alcanzaron un boleto para ir al estadio —o no podrán asistir por otras cuestiones— tienen la opción de seguir el juego en vivo a través de la transmisión de televisión.

Te puede interesar: “Don nadie”: David Faitelson envió un mensaje a la selección de Honduras tras vencer a México

TV Azteca y TUDN son las dos televisoras principales que tendrán la narración en vivo del juego. En la señal de Azteca Deportes estará la voz de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, entre otros más. Mientras que en la señal de TUDN el recién fichaje de André Marín y David Faitelson se sumará a la narración de Andrés Vaca y Ricardo Peláez.

El partido está programado para las 20:30 horas (centro de México) del martes 21 de noviembre, en ese horario el balón rodará y así empezarán los 90 minutos en donde el Tri saldrá con el compromiso de llevarse una victoria.

Te puede interesar: Qué necesita México para clasificar a la Copa América 2024

México vs Honduras

Fecha: martes 21 de noviembre

Horario: 20:30 horas (centro de México)

Lugar: Estadio Azteca, Ciudad de México

Transmisión: Canal 5 (TUDN), Azteca 7 (TV Azteca)

México ya entrenó en la cancha del Estadio Azteca para el partido del 21 de noviembre contra Honduras (EFE/ Alberto Estévez)

Streaming: a través de Vix

Internet: tudn.com o en aztecadeportes.com

App móvil: por medio de la aplicación de TUDN y la App Azteca Deportes podrá seguirse el partido en vivo

Transmisión en EEUU: UniMás y TUDN

Radio: una opción alternativa para seguir el juego es a través de la narración de W Deportes en su señal 730 AM y en el 96.9 FM, si no se cuenta con internet es una alternativa ideal para no perderse detalles del partido.

Jaime Lozano no piensa en ser despedido si pierde contra Honduras

La derrota que vivió la selección mexicana en Honduras trajo a la memoria de la afición los pésimos resultados que se obtuvieron antes de que llegara Jimmy Lozano a la dirección técnica, por lo que surgió la duda de ¿despedirán a Jimmy si vuelve a perder contra Honduras?.

Jaime Lozano no teme a ser despedido si vuelve a perder contra Honduras en los cuartos de final de la Nations League (Twitter/@miseleccionmx)

Dicha interrogante se le planteó a Lozano en la conferencia de prensa previa al partido de vuelta de los cuartos de final. Con un temple seguro, el exfutbolista sabe de la exigencia que hay al ser el timonel del equipo mexicano.

“Este puesto es así, lo tengo claro desde que jugaba. En selección nacional lo que más desearías es que hubiera procesos, porque la selección que más ha crecido es Canadá y Panamá, lo que te va a dar consistencia, y no lo digo por estar aquí, siempre los resultados van a ser distintos”, expresó.

A su vez afirmó que está consciente de lo que debe de entregarle al público así como a la Federación Mexicana de Futbol, por lo que no mostró temor a ser despedido si no logra calificar a la Copa América.