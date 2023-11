Lupita Jones quedó fuera de Miss Universo México después de 30 años

Miss Universo estaría decidiendo si Lupita Jones seguirá en la dirección de Mexicana Universal Foto: Getty Images

El futuro de Lupita Jones en Miss Universo México o Mexicana Universal, como se le llamó durante los últimos años de su gestión, había sido tema de especulaciones en los recientes meses, y es que diversas versiones indicaban que la ex reina de belleza quedaría prácticamente fuera de la institución luego de dirigirla durante 30 años.

Ahora, a través de un video en sus redes sociales, Jones casi confirmó su salida de la organización. “En los últimos meses ha habido muchos comentarios, he estado recibiendo muchos mensajes para que se aclare la situación. Les quiero decir que, en primer lugar, Miss Universo no me ha confirmado nada, aunque todo apunta a que es verdad lo que se está diciendo”, dijo la primera Miss Universo mexicana.

Miss Universe México, Melissa Flores, no pudo avanzar en el certamen realizado el pasado 18 de noviembre en El Salvador (EFE/Rodrigo Sura)

La experta en el concurso, y encargada por más de tres décadas de preparar a las aspirantes mexicanas a representar al país en las justas internacionales de belleza, explicó que hasta el día de la última gala del certamen ella era reconocida como la directora de la franquicia mexicana.

También dijo que debido a diversas situaciones podía asegurar que no estaría en el puesto por mucho tiempo más, pero no mencionó el nombre de la persona que la sustituiría.

La ex reina de belleza quedó fuera de la organización tras 30 años Crédito: IG/ sientesequienpueda

“Hablé con la directora de licencias y me dijo ‘Lupita, de verdad, créeme que no tenemos nada firmado para México el año que entra, no sabemos qué está pasando, para nosotros tú sigues siendo la directora. Pero las cosas como se han estado presentando, las situaciones que me tocó enfrentar aquí, apuntan a que sí, hay otro director de Miss Universo en México”, explicó.

Así mismo, María Guadalupe Jones Garay, nacida en Mexicali, Baja California, destapó que no había querido hablar del tema para no afectar la reciente participación de Melissa Flores, la representante mexicana, en la edición 2023 del certamen realizada en El Salvador, donde se alzó con el título la nicaragüense Sheynnis Palacios.

“Era muy difícil que dejaran que la última reina que trae Lupita Jones brillara. Algo que pedí muchísimo es que el trato hacia mi representante sea honesto, (pero) creo que mi petición no funcionó”, expresó la Miss Universo 1991.

Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios, se convirtió en la primera centroamericana en ganar el certamen este 2023 (EFE/ Rodrigo Sura)

Cynthia de la Vega, la nueva directora de Miss Universo México

Ahora, este lunes 20 de noviembre, a pocas horas de la publicación del video de Lupita Jones, se ha dado a conocer que la ex Miss México Cynthia de la Vega fue nombrada como nueva directora de Miss Universo México.

La organización presentó a De la Vega en una conferencia de prensa en la que se agradeció el trabajo de Lupita Jones, aunque ella no estuvo presente. La modelo originaria de San Pedro, Nuevo León fue presentada ante la prensa por el empresario Raúl Rocha Cantú, propietario de la franquicia en México.

La modelo regiomontana que se coronó en 2010 como "Nuestra belleza" fue presentada como la nueva directora de la organización en México (Instagram/@cynthiadelav)

La joven de 32 años, quien en 2010 se coronó como Nuestra Belleza México, agradeció la oportunidad y refirió que su trabajo al frente de la organización en el país impulsará a las aspirantes a reinas de belleza internacional, sin dejar atrás las raíces del concurso.

“Me llena de alegría llegar a este momento en mi vida. Todos conocen mi historia y el esfuerzo que he dedicado para llegar hasta aquí. Con esta nueva organización buscamos la excelencia, formando un equipo de calidad y estructura sólida. Vamos a regresar a nuestras raíces como ‘Miss Universo México’, impulsando a las chicas hacia la grandeza”.

Cabe mencionar que este nuevo nombramiento coincide con el reciente anuncio de que México será la sede de la edición 2024 de Miss Universo, aunque aún no se han dado a conocer los pormenores, sin duda significrá el primer gran reto de la flamante directora del capítulo mexicano de la organización.