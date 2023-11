‘El Escorpión Dorado’ mintió; infidelidad de Alex Montiel queda al descubierto con nuevas FOTOS comprometedoras

Alex Montiel fue señalado en redes de serle infiel a su esposa tras ser captado en un concierto junto a la influencer Fabiola Martínez. Credito:IG@bellafaby Credito:IG @danareconexion

Los mismos usuarios que se encargaron de exponer a Alex Montiel, ‘El Escorpión Dorado’, saliendo con la presentadora Fabiola Martínez a espaldas de su esposa, Dana Arizu, se han encargado de diluir la versión de que no hubo una infidelidad, como lo aseguró el influencer en un video, donde explicó que su mujer estaba enterada, pues mantienen una relación abierta.

El publicitado triángulo amoroso se destapó a principios de noviembre, cuando la esposa del comediante Óscar Burgos, Carolina Castro, compartió algunos videos durante un concierto de Peso Pluma en la Arena Monterrey.

En los clips, los internautas destacaron la presencia de Alex Montiel y Fabiola Martínez. La historia cobró fuerza en X y TikTok y obligó a Alex Montiel y a su esposa a aclarar el tema mediante un video conjunto en el que revelan que, por el bien de su relación, acordaron salir con otras personas, decisión que no hicieron pública debido a que las relaciones abiertas aún no son bien vistas por la sociedad mexicana.

El influencer y su pareja aseguraron que no hubo infidelidad a pesar de que Álex Montiel fue captado besándo a la conductora Fabiola Martínez. Crédito:YouTube La Lata

La versión de una relación consensuada fue derriba por Fabiola Martínez, quien a través de una historia en Instagram, acusó a Montiel de tergiversar las cosas y hacer un circo:

“Familia y amigos cercanos ustedes saben perfectamente cómo sucedió esta historia, no se dañen la cabeza no dejen que este circo los afecte. Hay personas que solo piensan en sí mismos y se les olvida el otro lado que estaban construyendo, sueños, promesas y planes, que se olvidaron. No pasa nada, soy una Mujer que lo entrega todo, que da mucho amor pues es lo que realmente tengo en mi corazón, Gracias Familia y amigos por estar conmigo siempre”.

Fan muestran pruebas de la infidelidad de Alex Montiel

A dos semanas de que la polémica cobró fuerza, los internautas siguen indagando en las redes de Montiel y Fabiola Martínez y recientemente encontraron pruebas de que la relación entre ambos comenzó mucho antes del show de Peso Pluma en Monterrey.

A finales de octubre, Alex Montiel y Fabiola Martínez compartieron por separado y con días de diferencia, fotografías en Nueva York. Las imágenes cobraron fuerza recientemente, cuando internautas descubrieron que ambos aparecen en sus fotografías.

En una de las publicaciones se observa a Fabiola posando en Times Square. Aunque la imagen tiene un efecto retrato y el fondo detrás de Fabiola es difuminado, se observa a Alex Montiel intentando levantar una maleta.

En una fotografía que compartió Fabiola, al fondo se observa a Alex Montiel (Crédito: Instagram @bellafaby)

La identidad de Montiel fue descubierta debido a que, en una de las fotografías que él subió a sus redes, aparece con el mismo outfit.

En otra imagen, compartida por el influencer, se observa a su lado a una persona de chamarra roja con lo que parece ser un disfraz del ‘Chapulin Colorado’. El personaje en cuestión aparece en un video compartido por Fabiola en Instagram, donde se aprecia que fue quien le tomó las fotografías durante su viaje.

En una foto compartida por Alex Montiel, se observa al fotógrafo que Fabiola acompañó a Nueva York (Crédito: Instagram @alexmonthy)

Especialmente las publicaciones de Alex Montiel se han visto pobladas de una infinidad de comentarios que exhiben su conducta; sin embargo, hasta la edición de esta nota, el famoso influencer no ha emitido declaraciones y el material se mantiene en su perfil.