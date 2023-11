Corona Capital 2023: así puedes solicitar el reembolso de tu Cashless

La organización se prepara para habilitar el enlace de reembolso, próximamente en el sitio y la app oficial (Festival Corona Capital)

El pasado fin de semana, el Corona Capital 2023 celebró otra exitosa edición con actuaciones estelares de Pulp, Blur, Arcade Fire,Thirty Seconds To Mars, The Black Keys, Jungle, The Cure entre otros. Sin embargo, para aquellos que aún tenían saldo en su pulsera Cashless al finalizar el evento, la organización ha facilitado el proceso para obtener un reembolso de manera sencilla y rápida.

Desde hace varios años, los eventos de OCESA han implementado el sistema Cashless, eliminando el uso de efectivo para transacciones dentro del festival. Este sistema permite cargar una cantidad específica en una pulsera electrónica para realizar compras durante el evento.

El festival tiene que habilitar el enlace para solicitar el reembolso Cashless. Se espera que próximamente esté disponible tanto en el sitio oficial del evento como en su aplicación oficial.

Solicitar reembolso del Cashless de Corona Capital 2023

Si eres de los afortunados que recargaron su pulsera Cashless para disfrutar del Corona Capital 2023 pero no gastaron todo su saldo, te tenemos buenas noticias: aún puedes recuperar ese dinero que creías perdido. Aquí te explicamos cómo solicitar tu reembolso de manera sencilla y efectiva.

Para solicitar tu reembolso, es esencial conservar la pulsera, ya que necesitarás los 6 dígitos impresos en la parte posterior de la misma. No la descartes, ya que necesitarás los 6 caracteres impresos en el chip ubicado en la parte posterior de la pulsera. Puedes verificar tu saldo en los operadores del sistema, así como en los centros de recarga y los puntos de venta de alimentos y bebidas. Una vez con la pulsera en mano, sigue estos pasos:

Inicia sesión o crea una cuenta en la página oficial del Corona Capital.

Ingresa los 6 caracteres del chip de tu pulsera, ubicados en la parte posterior.

Visualiza el saldo disponible y selecciona la opción “solicitar reembolso”.

Proporciona los datos bancarios de la cuenta a la que se realizará el reembolso del saldo remanente.

El tiempo estimado para recibir el reembolso dependerá de la entidad bancaria, con un lapso que podría extenderse hasta 20 días hábiles. Se recomienda a los asistentes estar atentos a las actualizaciones en el sitio web y la aplicación oficial del festival para obtener información actualizada sobre el proceso de reembolso.

Además, si deseas conservar tu pulsera Cashless como recuerdo, te ofrecemos un truco para retirarla sin dañarla. Simplemente, coloca tu mano en una bolsa de plástico, introduce la bolsa por dentro de la pulsera y, una vez que la pulsera esté fuera de la bolsa, retira tu mano tirando de la bolsa hacia arriba por encima de la pulsera.