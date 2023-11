Verónica Castro rechazó trabajar con su hermano “El Güero” Castro en dos telenovelas: “No fueron de su agrado”

El güero Castro le propuso a su hermana un par de proyectos antes de la pandemia (Foto: Instagram/Cuartoscuro)

Ya son varios años en que Verónica Castro no ha brillado de nuevo en el género que le dio la fama y la consolidó como una de las figuras más importantes del medio del espectáculo latino.

Y es de que desde los años 80 la famosa actriz ha impactado con su belleza y carisma en telenovelas que ya son todo un clásico del género como Rosa salvaje, Los ricos también lloran y Mi pequeña Soledad.

Sin embargo, la mamá de Cristian Castro ha estado alejada de los foros de televisión, pues aunque el público la ha podido ver en los últimos años en proyectos como la serie La casa de las flores o la película Cuando sea joven, no son pocos los televidentes que añoran su presencia en los melodramas clásicos.

Hace unos días, en un encuentro con la prensa la famosa actriz reveló que no regresa a la pantalla chica debido a que no le ofrecen oportunidades los productores, sin embargo esto podría no ser del todo cierto, según lo dado a conocer por su hermano, José Alberto El Güero Castro, quien es uno de los más prolíficos productores de la empresa Televisa.

La estrella de 71 años está alejada de los foros de televisión (Twitter/@vrocastroficial)

En un encuentro con los medios para presentar su nueva telenovela, El Maleficio, el realizador habló sobre la ausencia de Verónica Castro en el género rosa.

“Sí hay cosas que sí le hemos presentado, pero no han sido del agrado de ella, yo me imagino que las otras historias que le han presentado no son lo que le provoca, entonces la decisión de que Verónica trabaje es de ella, si Verónica quiere hacer un proyecto, va a ser el proyecto que ella quiera hacer”, explicó el ex esposo de Angélica Rivera.

Así mismo, el realizador descartó que “los ceros”, es decir, la oferta económica que se le haya ofrecido a la actriz de 71 años, haya sido un factor determinante para su rechazo a los proyectos.

“No es una cuestión así, yo lo he platicado, las veces que platiqué con ella, Verónica en sí siempre ha estado con (la idea de) ‘quiero hacer un proyecto con que yo me sienta a gusto, que me guste, que lo que yo vaya a hacer me sienta contenta. Yo trabajar con Verónica en donde me digan, a la hora que me digan, en donde me digan ahí voy a estar”, expresó.

El productor acaba de estrenar "El Maleficio", basada en la telenovela del mismo nombre de los años 80 (Foto: Cuartoscuro)

Respecto a por qué Verónica no es parte del elenco de El Maleficio, el realizador destacó que sería “muy forzado” y hasta una falta de respeto para ella, pues no existe un rol que pudiera interpretar en la trama de terror y suspenso basada en la que protagonizó Ernesto Alonso en los 80.

“No hay un personaje en El Maleficio como para Verónica, hacer algo a fuerza pues no funciona. El Maleficio tiene una estructura, tiene unos personajes que vienen desde la primera, entonces sacar algo de la manga pues ni es respetuoso para el proyecto ni para ella, tiene que ser un proyecto para ella, escribirlo para ella, buscar algo en específico para ella, de lo que yo en un momento dado había encontrado, que le había propuesto no le gustó”, refirió.

El realizador destacó que su hermana prefiere regresar a la pantalla con un proyecto a la altura (Foto: Getty Images)

El Güero Castro compartió que le había propuesto un par de roles estelares en dos telenovelas que no le gustaron a su famosa hermana.

“Le propuse dos novelas antes de la pandemia, y no le gustaron las historias. Vuelvo a lo mismo: Verónica va a trabajar cuando le guste el proyecto que se le ponga en las manos, no es de que vaya a trabajar cuando le diga uno ‘vente a trabajar’ no, pues es Verónica Castro”, concluyó.