Carlos Villagrán “Kiko” padece cáncer de próstata: “Tengo miedo de hacer mi testamento”

El actor mexicano no dio mayores detalles de su estado de salud (Foto: @carlos_kiko1 / @vaviriva)

El medio del espectáculo no está exento de que sus miembros también sean susceptibles de padecer enfermedades, como desafortunadamente le está ocurriendo a Carlos Villagrán, el famoso “Kiko” de los programas del fallecido Roberto Gómez Bolaños Chespirito.

Así lo dio a conocer hace unos días la periodista Inés Moreno, quien durante un live en su canal de YouTube habló sobre algunas famosas que han revelado que actualmente se encuentran enfrentando el cáncer, como Andrea Torre y Paulina Mercado.

Pero al hablar de ellas, la comunicadora también mencionó al humorista que enamoró a varias generaciones de televidentes en los programas de El chavo del 8.

”Me acabo de enterar de otra persona que está enfrentando el cáncer y radioterapias, se trata de nada más y nada menos que de Carlos Villagrán, está enfrentando esta enfermedad, está tomando radioterapias, está bien, él sigue trabajando y parece que está enfrentando esto de buena manera”.

La conductora de espectáculos reveló por una fuente cercana que Kiko tiene cáncer y está sometido a radioterapias. Crédito: YouTube

También compartió con sus seguidores que había estado intentando comunicarse con el famoso de 79 años para solicitarle declaraciones sobre su estado de salud, sin éxito.

“Una persona muy allegada me dice que también está enfrentando esta terrible enfermedad”, compartió la reportera.

Ahora fue el propio Carlos Villagrán quien confirmó ante los medios de comunicación que fue diagnosticado con cáncer de próstata. Ante ello, el nacido en Querétaro en 1944 se ha estado sometiendo a los procedimientos correspondientes para hacer frente a la enfermedad.

El artista reveló haberse sometido a una cirugía y aunque no quiso dar más detalles sobre su proceso de recuperación, compartió su alegría por haber salido avante de dicha intervención.

“Me acabo de operar de la próstata y nada más. Es la única operación que tengo, salí de ella, le di gracias a Dios”.

El actor apenas se alegró de que su hija superó el cáncer. (Carlos Villagrán Facebook)

Tras esta operación que pudo haber puesto en riesgo su vida, el famoso fue interrogado sobre si ya ha tomado las previsiones necesarias ante un tema tan delicado y reconoció que no ha preparado su testamento por temor, por lo que esperará un tiempo antes de llevar a cabo este trámite que beneficiaría a sus herederos llegado el momento.

“Todavía no he hecho mi testamento. Es una irresponsabilidad mía, lo sé. Pero tengo miedo a hacer mi testamento”, confesó. “Por la teoría de Murphy, en cuando se dice una cosa, te la cambia todita. Entonces, lo sigo pensando un poquito más”.

El cáncer en la familia Villagrán

Fue el pasado 20 de julio cuando Vanessa Villagrán, hija menor y mánager del artista, dio a conocer en sus redes sociales que padecía cáncer de mama.

Vanessa Villagrán compartió su diagnóstico con sus seguidores (Twitter/@vaviri)

“El 6 de junio me diagnosticaron cáncer, no lo podía creer, 2 cirugías y aún no lo creía, para mí y mi familia fue muy sorpresivo. Vi como 6 oncólogos, no salía del hospital, de informarme, de estudios de todo tipo, de consejos, de videos, no sabía dónde refugiarme, me sentí tan perdida… una vez más tenía que enfrentarme ahora a esta prueba de Dios y aceptarla”.

De esta manera, inició con un tratamiento que incluyó distintas quimioterapias y dos cirugías. Tras ello, la también modelo de OnlyFans, de 40 años, fue documentando parte de su proceso de recuperación; en todo momento contó con el apoyo de su famoso papá y de su familia, hasta que el pasado 20 de octubre reveló que había podido erradicar el cáncer en su organismo.

En un video compartido en redes sociales, se ve a Vanessa tocando una campana en señal de victoria.

Apenas en octubre de 2023 pudo festejar en familia (Foto: Instagram: @vaviriva)

“Esta batalla la gano yo, después de tantas lágrimas, sustos, depresión, me toca sonreír, valorar más cosas, amar a quienes se quedaron y decir adiós a quienes no lo hicieron. Me hice una mujer más fuerte. Mi familia @carlos_kiko1 @gacholina mi hija y mi hermano”, expresó.