Diputada del PRI se baja de la contienda por la CDMX para sumarse con Adrián Rubalcava

La diputada Cynthia Iliana López Castro se bajó del proceso interno del Frente (Foto: Captura de pantalla / YouTube@Cámara de Diputados)

En el marco de los registros para las precandidaturas locales, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Cynthia López, se bajó de la contienda para competir por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México con el fin de respaldar a su compañero de partido Adrián Ruvalcaba, alcalde de Cuajimalpa.

A pocos días de haber arrancado las precampañas en las 9 entidades a competir, las fuerzas partidistas han perfilado a sus mejores contendientes. El Frente Amplio, antes Va por México, dio luz verde a sus integrantes para registrarse, no obstante, no todos las y los aspirantes que alzaron la mano meses atrás, llegaron a esta etapa.

La diputada capitalina utilizó sus redes sociales para anunciar su decisión de no competir por la candidatura, no obstante, aclaró que mantendría sus convicciones políticas en apoyo al edil capitalino, uno de los pocos perfiles del PRI que se suscriben a la contienda interna en el Frente. Desde el monumento a la Revolución, la legisladora agradeció el apoyo de la gente, no obstante, su proyecto se uniría con su compañero.

Adrián Ruvalcaba del PRI /CUARTOSCURO.COM

“Me sumo a la decisión de mi partido de postular por el PRI a Adrián Rubalcava. Me sumo porque en el PRI somos políticos profesionales, porque hay unidad”, apuntó la tricolor.

Cynthia López no dejó pasar la oportunidad para comparar e ironizar su caso con el de Marcelo Ebrard, quien recién habría anunciado su permanencia en Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), luego de sus conflictos internos que sostuvo por varias semanas por el resultado de la encuesta, donde salió ganadora Claudia Sheinbaum Pardo.

“Yo no soy como Marcelo Ebrard que se tardó tres meses en que se le pasa el dolor para sumarse a su partido. Yo llevo 20 años en la política y estoy convencida de que cuando hay que sumar, hay que hacerlo, hay que apoyar. En unidad, vamos a ganar la Ciudad”, indicó en su video.

Cabe destacar que la legisladora del PRI habría sido una de las aspirantes que acusó a las dirigencias del Frente Amplio por México ante sus estrategias para dejar a un hombre como el abanderado para la jefatura de Gobierno, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) determinara la medida de género para obligar a los partidos a postular a 5 mujeres y 4 hombres a las 9 candidaturas locales.

En un video publicado en redes sociales, la tricolor destacó que no se podía discriminar a las mujeres para competir en la contienda, por lo que pidió un proceso democrático.

“NO pueden dejar afuera a las mujeres sin antes hacer una contienda interna, el proceso de la Ciudad de México tendrá que ser democrático transparente y la ciudadanía decidirá quién encabezará el Frente Amplio por la Ciudad”, apuntó la tricolor.

Otra aspirante más que se bajó de la contienda capitalina fue la Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles, quien buscaba la candidatura por el Frente Amplio. En un video mensaje publicado en redes sociales destacó que seguirá alzando la voz.

Foto: Cuartoscuro

“Ahí estaré tendiendo mi mano, porque no podemos permitir que nuestra ciudad siga secuestrada. Decidí el día de hoy no registrarme porque también señalé en distintas ocasiones que la unidad nos hará más fuertes ante el reto que se nos avecina”, destacó.

Adrián Ruvalcaba se registra como precandidato

En las inmediaciones del PRI, el alcalde de Cuajimalpa oficializó su precandidatura para la jefatura de Gobierno, en donde aseguró ser el mejor candidato para el cargo.

“Gobernamos la mejor alcaldía de la CDMX, somos la alcaldía más segura, qué no los engañen”, aclaró ante medios.