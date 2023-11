Internautas exigen que tiktoker mexicana sea deportada de EEUU tras arremeter contra el Día de los Veteranos

Mexicanos y gente latina pide que la influencer sea deportada por sus fuertes comentarios a la celebración americana. (Ilustración: Jovani Pérez / Infobae México)

Gran polémica armó la famosa tiktoker mexicana Marlene Benítez, quien se volvió viral en la red social de TikTok al arremeter contra los estadounidenses por celebrar el Día de los Veteranos, debido a que las celebraciones iniciaron desde muy temprano.

“La Puñetona” -como se hace llamar- y modelo de OnlyFans grabó un live que después eliminó desde su cuenta de TikTok al arremeter fuertemente contra aquellas personas que celebran a los veteranos, ya que según las palabras de la influencer no tiene nada que ver con la educación de los niños.

Marlene Benítez, mejor conocida como "La Puñetona" fue objeto de burlas y de críticas por arremeter fuertemente por el día de los Veteranos. Crédito: TikTok Merlene2995

“Yo no sé quién jijos de su %$ta madre inventó el día del veterano, ALV. Afuera de mi casa tengo a che chamacos gritando desde las 6 utas de la mañana. Aunque sea el día del veterano, deberían inventar que todavia hay escuelas. Qué ver%% tienen que ver los niños con los viejitos”, comentó la Puñetona.

Asimismo, la modelo de OnlyFans hizo una petición al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que dicha celebración cambie debido a que ella no quería levantarse temprano.

“Presidente Biden, si está viendo este live por favor, cambie esa pinche regla para no tener que levantarnos tan temprano. En esta casa se levanta a las 12 de la tarde”.

Ofrece disculpas

Marlene Benítez, mejor conocida como "La Puñetona" ofreció disculpas a familias que han perdido seres queridos por la guerra, así como insultar al influencer Carlos Eduardo Espina. Crédito: TikTok Merlene2995

Al hacerse viral, la tiktoker mexicana a través de otro video ofreció disculpas a las familias estadounidenses y latinas que han perdido familiares en el ejército de EE. UU.; además de que arremetió fuertemente contra el influencer Carlos Eduardo Espina, de nacionalidad uruguaya y que ayuda a la comunidad inmigrante a través de publicaciones en las redes sociales, organizando a la comunidad y realizando acciones caritativas.

“Este video va a ser diferente porque nunca he hecho este tipo de videos, pero me siento con la necesidad de hacerlo. No po pende%% que me andan haciendo videos por gente, pende%$ que anda por aquí comentando, malos comentarios que me andan tirando cosas de mis hijos. Nada por nada de esa gente, ni por el pendejo de Carlos Eduardo Espina, ya que lo sostengo que ese tipo es un pende”# que proviene el bullying”.

“Sí, la cage en personas que los veteranos son las personas de mayor edad, porque en mi rancho las conocemos así. Pero sí les quiero pedir una disculpa a todas esas personas que tienen familiares veteranos que sirvieron a la guerra, que sirvieron a este país. Yo no lo hice con esa intención jamás, y las personas que me conocen saben que no lo hice con esa intención, que soy muy pende$5 para hablar y soy muy pende%& para expresarme. Si soy ignorante por no saber qué es el día de los veteranos a pesar de que vivo en este país” comentó.

Tras las disculpas de Marlene Benítez, millones de personas reaccionaron al video de la influencer, así, como el activista Carlos Eduardo Benítez, lamentaron las palabras de la influencer con su forzada disculpa para no bajar seguidores, por lo que pidieron a las autoridades estadounidenses que la mujer sea deportada.

El activista aseguró que las disculpas sobre el día del veterano de La Puñetona es para no perder seguidores y le recomendó que no promueva el bullying. Crédito: TikTok Merlene2995

“Ya reporten a esa mujer sáquenla de las redes sociales; Es una bulgar que podes esperar de alguien que solo sirve para insultar! REPONTENLE LA CUENTA A VER SI ASI APRENDE A RESPETAR!!!; Bullying después de que ella te insultó y te sigue insultándome ya no le hagas caso tuvo sus minutos de fama no le des más fama; Esta viene que vulgar para hablar, Como puede ver tanta gente que la siguen; Ni como ayudarle ella sola cabo su propia tumba; es una vergüenza para México por sus palabras; Esa es lo que quite fama y seguidores ni la sigan ni la busque ni vean sus video”, fueron algunos de los miles de comentarios sobre el video de disculpas de Marlene Benítez.

¿Qué es el Día de los Veteranos?

El “Veterans Day” (Día de los Veteranos en español), es una conmemoración federal anual en los Estados Unidos que se realiza cada 11 de noviembre. Este día está dedicado a rendir homenaje y reconocimiento a aquellos que han prestado servicio en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Coincide con el Día del Recuerdo, el cual se celebra en otros países para recordar el fin de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto en el que fallecieron millones y en el que Estados Unidos registró más de 100 mil bajas.

Si el 11 de noviembre ocurre en fin de semana, el feriado se traslada al viernes si es sábado, o al lunes si es domingo.

El presidente de EE.UU., Joe Biden (i), una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido, con motivo del Día de los Veteranos, este 11 de noviembre de 2023 en Arlington, Virginia. EFE/ Bonnie Cash/Pool

Los veteranos son exmilitares que han sobrevivido a guerras o conflictos bélicos, sirvieron a su país con honor y coraje. A menudo enfrentan desafíos tanto físicos como psicológicos derivados de su servicio, lo cual puede complicar su reintegración a la vida civil.

En la actualidad, Estados Unidos posee la población más grande de veteranos de guerra, son alrededor de 23 millones de personas.

¿Quién es Marlene Benítez?

La influencer Marlene Benítez y el músico Armando Martínez, una pareja que desafía críticas y prejuicios (marlener3131)

Marlene Benítez, también conocida como ‘La Puñetona’, se ha convertido en una de las influencers más destacadas de TikTok en México. En sus inicios, ganó notoriedad por subir videos en los que discutía con su entonces pareja, Edgar Martínez.

Estas discusiones públicas solían girar en torno a temas como los gastos de Edgar en figuras de colección o su decisión de pasar tiempo con amigos sin el permiso de Marlene. Sin embargo, a pesar de la separación de la pareja a finales del año pasado debido a una supuesta infidelidad de Edgar, ambos continuaron creando contenido en la plataforma, aunque cada uno por su lado.

Marlene, madre de cuatro hijos y modelo de OnlyFans, encontró en Mando a un nuevo compañero que comparte su amor por las redes sociales y el mundo digital.

Con su ex Edgar Méndez saltó a la fama en las redes sociales. (Instagram @marlene3131)

En las redes sociales, Marlene Benítez presume su relación sentimental con el cantante Armando Martínez, mejor conocido como Mando, integrante de la agrupación regional mexicano “Yahritza y su Esencia”; sin embargo, las críticas no se han hecho esperar, especialmente debido a que muchos seguidores recuerdan la anterior relación de Marlene.

Además de la controversia relacionada con su relación anterior, la diferencia de edad entre la influencer y Mando también ha generado comentarios negativos por parte de los fanáticos. Marlene Benítez tiene 37 años de edad, mientras que el músico cuenta con 25 años.