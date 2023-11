“Ya se me fue el discurso…”: el bochornoso momento en que Xóchitl Gálvez interrumpió su informe como senadora

La senadora del PAN rindió su informe, en donde combinó sus luchas como legisladora y sus propuestas rumbo a 2024. (X/@alitomorenoc)

Pasaron apenas cinco minutos desde que Xóchitl Gálvez, representante del Frente Amplio por México por la Presidencia de la República, pronunció la primera palabra en su informe como senadora del PAN, cuando lo tuvo que interrumpir.

Entre risas, la aspirante a la Presidencia de la República tuvo que improvisar una parte de su discurso ante simpatizantes, militantes y dirigentes del PRI, PAN y PRD, luego de que aparentemente su equipo técnico falló.

“Estoy aquí ante ustedes, superarme no fue sencillo, requirió valor y carácter. Pude haber claudicado muchas veces, motivos y obstáculos no me faltaron. La verdad de las cosas es que lo he intentado más de una ocasión y ya se me fue el discurso”, dijo Xóchitl Gálvez visiblemente apenada.

La legisladora panista rindió su último informe como senadora del PAN. (Capturas/PAN)

En respuesta, los simpatizantes de los partidos que conforman el Frente Amplio por México respondieron vitoreando su nombre y aplaudiéndole.

Tras este bochornoso momento, la aspirante presidencial sólo agradeció el apoyo. Mientras Diana, hija de Gálvez Ruiz, intentaba solucionar el problema.

Entre los gritos de “Presidenta, presidenta”, Xóchitl Gálvez señaló: “Bueno, como ya no hay discurso voy a improvisar. Ya está, para atrás. Ya déjenle ahí…”, dijo para después retomar su informe.

“Vivimos momentos cruciales”: Xóchitl Gálvez

Luego de su bochornoso momento ante sus simpatizantes, Xóchitl Gálvez retomó su último informe como senadora de la República, previo a solicitar su licencia para arrancar su precampaña rumbo a las presidenciales de 2024.

Desde el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, la representante del Frente Amplio por México aseguró que no sólo presentaría un informe sobre su actividad legislativa, sino que también se trataba de un ejercicio de rendición de cuentas para el país.

En este punto, hizo un llamado a quienes ejercen el servicio público para que rindan cuentas y dejen de “echar culpas” o justificarse en el pasado. “Rendir cuentas es dar la cara, no hay que esconderse atrás de una oficina para evadir la responsabilidad”.

Xóchitl Gálvez aseguró que México vive momento cruciales, por lo que es momento de honrar valores e historia. Señaló que no hay espacio para la cobardía, la mentira ni la improvisación, por lo que sus causas han sido muchas.

La precandidata presidencial del opositor Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, habla hoy durante su reunión con indígenas en el municipio de San Cristobal de las Casas, Chiapas (México). EFE/Carlos López

De acuerdo con la senadora, durante sus giras por el país conoció a niños que padecen cáncer y que no pueden tener acceso a medicamentos, una bandera que dijo haber denunciado en repetidas ocasiones ante el Senado de la república.

“No debería haber ningún mexicano sin medicinas”, apuntó la legisladora panista, quien enfatizó que en su labor pugnó por el regreso del Seguro Popular y que incluso propuso una forma para obtener recursos.

Durante su informe como senadora, también se dio el lujo de hacer algunas propuestas de cara a las presidenciales de 2024. Al respecto, señaló que está de acuerdo con la entrega de programas sociales, y propuso que estos se entreguen a partir de 60 años.

Añadió que estos deben priorizarse en lugares con mayor marginación, pero precisó que algo con lo que no está de acuerdo es que las personas deban pagar por sus medicamentos, como no ocurría cuando existía el seguro popular.

Ante ello, Gálvez Ruiz dijo que el mayor reto que enfrentará es que todos los mexicanos, sin importar nada, tenga acceso a salud, educación y oportunidades.