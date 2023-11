Suegra lanza chancla con los ojos cerrados y golpea vaso en la cabeza de su yerno: “Podrías ser una asesina”

La "chancla voladora" forma parte del folklore mexicano. (Captura: vagaboomoficial)

La chancla es un objeto que las mamás mexicanas, y por ende la suegra, utilizan de una manera extraordinariamente irreal para “corregir” a los hijos (y posiblemente a los yernos) tras amenazarlos con un golpe de este tipo de calzado o aventarla desde una corta o larga distancia para impactar en el hijo regañado.

Te puede interesar: Novia quedó atrapada en desfile de Día de Muertos y así logró llegar a su boda

Inclusive la escena, que para muchos mexicanos era cotidiana durante su niñez, fue retratada en la película Coco cuando Elena Rivera, abuela de Miguel, arrojó una de sus chanclas para golpear a un músico la primera vez que el niño se escapa a la plaza para interpretar una canción frente a todo el público. Mostrando lo icónico que es este momento en la vida de la sociedad en México.

Pero un influencer que nació en Suiza, conocido como “Vagaboom”, que hizo su vida en nuestro país, decidió retar a su suegra mexicana a que demostrara, desde distintos ángulos (e incluso con los ojos cerrados) la puntería que podía tener con la “chancla voladora” y para ello colocó un vaso en su cabeza que ella debería derribar con el calzado sin impactarlo a él.

La señora le atina al blanco desde múltiples ángulos Crédito: TikTok: vagaboomoficial

El resultado fue sorprendente. El primer tiro fue con paciencia y tiempo para enfocar y acertar en el vaso, pero conforme fue avanzando el video también la dificultad. Después tenía que golpear el objeto mientras caminaba y pasaba por el pasillo mientras arrojaba la chancla al exterior.

Te puede interesar: ¿Por qué se regalan flores violetas el 9 de noviembre? Éste es el origen de la tradición de TikTok

Otro de los tiros que dejó a todos boquiabiertos fue cuando impactó con la chancla justo en el vaso desde el piso de arriba del inmueble en el que se encontraban. Pero los últimos dos lanzamientos fueron los que más sorprendieron a todos por su puntería y el “profesional” manejo de la chancla debido a que logró derribar el vaso de la cabeza de su yerno con los ojos vendados y de espaldas, ambos casos sin mirar el objetivo.

Después de la demostración del talento y de la habilidad de la señora, el influencer Vagaboom simplemente le quedó decir que con su suegra nunca se iba a meter porque “podría ser una asesina” porque, si esa es su destreza con la chancla, no quería imaginarse con algún tipo de arma blanca.

La suegra logró impactar con la chancla sin ver el objetivo. (Captura: vagaboomoficial)

Como era de esperarse los comentarios de los seguidores del influencer y tiktoker comenzaron a aparecer y dijeron que esperaban que la señora se animara, próximamente, a abrir un curso o diplomado en el manejo y uso de la chancla como un arma de defensa personal.

Te puede interesar: Ropa desde 10 pesos en Walmart: desde cuándo puedes encontrar prendas a este precio

Otros más mostraron su miedo, principalmente las mujeres, por convertirse en mamás o suegras y no ser capaz de tener un manejo correcto y profesional en el uso de la chancla como el que demostró la suegra de Vagaboom.

Esto fue lo que comentaron entre risas por ver cómo la señora acierta con la chancla en todos sus tiros: “Tengo miedo de ser mamá o suegra mexicana y fracasar en la chancla voladora”, “Cuándo inician los cursos de capacitación... ¿incluye chancla o la compro?”, “No se si he fracasado como madre o ya evolucione porque no he usado la chancla”, “El poder de la chancla de una mamá no se subestima”.

Por qué es popular la chancla cómo método de “corrección”

Mucho tiempo, dentro de la sociedad mexicana, se consideró que los hijos debían recibir golpes para ser corregidos, regañados o castigados cuando sus acciones parecían no formar parte de lo que sus mamás llamaban “buena conducta”. Entre los objetos que destacaron para dar “correctivos” a los menores de edad fue el cable de la plancha, el cinturón y la chancla que adquiría el adjetivo “voladora” cuando era arrojada desde algún sitio.

Sine embargo, en la actualidad se tiene como válido educar a los hijos libres de algún acto de violencia o agresión como lo era el impactarlos con una chancla.