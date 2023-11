“¡Tú te callas!”: Pedro Sola se burló del donativo que Luis Miguel donará a damnificados por Otis en Acapulco

Pedro Sola, sin decir palabra, mostró lo que piensa del donativo de Luis Miguel (Foto: Instagram)

A finales de octubre de este 2023, Acapulco se vio fuertemente afectado tras el paso del huracán Otis, fenómeno metereológico de Categoría 5 con vientos de 270 kilómetros por hora que causó graves afectaciones para el puerto y localidades aledañas.

La emblemática bahía guerrerense, uno de los destinos turísticos más famosos de México y localidad que ha enamorado desde hace décadas a miles de extranjeros, ha sufrido destrozos irreparables que tardarán unos años en repararse, según cálculos oficiales.

La necesidad es mucha, y mientras los habitantes del puerto han recibido donaciones y ayuda humanitaria por parte de la ciudadanía solidaria, algunos famosos también se han sumado a brindar un poco de ayuda a los damnificados.

Es el caso de figuras como Sylvia Pasquel, quien organizó una colecta de recaudación de alimento para animales, Eugenio Derbez, Galilea Montijo y Manelyk González, quienes han apoyada a la causa.

Luis Miguel donará 570.000 dólares a damnificados de Acapulco y banco duplicara cifra (Foto: EFE / Mario Guzmán/Archivo)

Ahora ha sido Luis Miguel quien, a través del Grupo Financiero Banorte y en conjunto con la fundación Un kilo de ayuda, anunció que donarán 20 millones de pesos para los afectados.

Y es que a través de un comunicado difundido recientemente, el intérprete de Por debajo de la mesa anunció que donará 10 millones de pesos y la compañía financiera los duplicará con el objetivo de reconstruir y proveer de vivienda a algunos de los miles de afectados.

Otras de las organizaciones que están involucradas con la Fundación Banorte son Ayudamos a quien más lo necesita, Hábitat para la Humanidad México y Save the Children.

Cabe mencionar que la institución financiera, anteriormente informó que aplazaría por seis meses el cobro de los créditos de los derechohabientes, como parte de las medidas para apoyar a la economía de los damnificados con miras que puedan retomar las actividades que les generan algún ingreso.

Fotografía de una zona afectada tras el paso del huracán Otis, hoy, en Acapulco (México). EFE/David Guzmán

“¡Nos da mucho gusto que Luis Miguel (@LMXLM) haya confiado en Fundación Banorte para apoyar a la reconstrucción de Acapulco! Lo duplicaremos para que sean 20 millones de pesos”, escribió el presidente de Grupo Financiero Banorte, Carlos Hank González en la plataforma X (antes Twitter).

Esta noticia sorprendió al público, pues desde que se suscitó el devastador fenómeno meteorológico mucho se señaló a Luis Miguel porque no se había ni siquiera pronunciado ante la destrucción de Acapulco, puerto donde se estableció en su famosa mansión, y con el que se le ha relacionado desde su juventud.

El silencio del intérprete dividió opiniones, pues en el pasado Luis Miguel expresó en distintas ocasiones el mucho aprecio que siente por el puerto guerrerense, donde también vivió alocadas noches de fiesta.

La casa de Luis Miguel en Acapulco sufrió afectaciones tras el paso de Otis (Foto: IG luismiguel/Archivo)

La burlona reacción de Pedro Sola al donativo millonario de Luis Miguel a Acapulco

La noticia difundida en los medios de comunicación este 8 de noviembre ha dado de qué hablar y el programa Ventaneando no fue la excepción. Y es que al hablar del donativo que hará el novio de la diseñadora española Paloma Cuevas, el monto fue dado a conocer con beneplácito por Pati Chapoy, titular de la emisión de TV Azteca, sin embargo uno de sus colaboradores emitió una risa burlona.

Mientras Chapoy comentaba la aportación que dará Luis Miguel, fue Pedro Sola quien emitió risas sarcásticas. “Yo quiero mandarle un beso enorme a Luis Miguel. ¿Saben qué hizo? Donó 10 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas en Acapulco”, estaba explicando la veterana periodista de espectáculos, mientras paró las risas burlescas de Sola con un “¡Y tú te callas!”

Por su parte Ricardo Manjarrez, también parte del equipo de colaboradores de Ventaneando, añadió que está sorprendido por el donativo del cantante de Será que no me amas. “A mí me cayó la boca, qué buen gesto, yo dudé que fuera hacerlo”, dijo el conductor.