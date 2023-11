Larisa Mendizábal recordó cómo su novio le reveló que le fue infiel con Adianez Hernández

Larisa Mendizabal dio más detalles sobre la infidelidad de su ex, Augusto Bravo, con Adianez Hernández (YouTube/Imagen Entretenimiento)

El divorcio de Rodrigo Cachero y Adianez Hernández por una infidelidad pasó a ser tema de Larisa Mendizábal, ex de Cachero, cuando se destapó que el tercero en discordia fue Augusto Bravo, novio de Larisa.

Mendizábal en su momento confirmó esta información, pero no dio grandes detalles, mas que decidieron separarse en cuanto él le dijo que le estaba siendo infiel.

Ahora, en entrevista con De Primera Mano, reveló que Augusto sólo le dijo que la estaba engañando porque Rodrigo lo orilló a hacerlo, de lo contrario, posiblemente nunca lo hubiera sabido.

Larisa fue la primera en confirmar que le fueron infiel, lo dijo porque ya existía el rumor (Instagram/@augusto_bravo)

Larisa compartió que toda esta situación fue muy sorpresiva para ella ya que ella afirmaba que su relación estaba muy bien y nunca sospechó de lo que estaba pasando entre Augusto y Adianez.

“Fue sorpresivo, para empezar, doloroso, extraño... en palabras de Cachero cuando me habló, porque hablamos luego luego, me dijo: ‘La, esto es maquiavélico’, esas fueron las primeras palabras de Rodrigo”, comenzó la actriz.

Larisa Mendizabal se enteró de que la engañaban por una llamada de su ex

Augusto tomó la decisión de revelarle la verdad porque Rodrigo le llamó y le advirtió que ya sabía sobre su amorío con Adianez y si no le contaba a Larisa, él lo haría en ese momento.

Larisa confesó que su exnovio le dijo que la engañaba sólo porque Rodrigo Cachero lo orilló a hacerlo (Imagen Televisión)

“Me entero por Augusto porque Rodrigo se da cuenta y le marca a Augusto y le dice: ‘Ya sé todo, si no le dices a Larisa tú, le digo yo’, me tuvo que decir”

La actriz recordó que su entonces novio fue directo y le dijo que la había engañado, la persona en cuestión era alguien que ella conocía. “Literal me dijo: ‘Te fui infiel y lo peor es con quién’”, mencionó Mendizábal.

Larisa no pudo reaccionar cuando Augusto le dijo que la tercera en discordia era Adianez, sólo le preguntó qué sucedería con su noviazgo, a lo que él le dijo que se iría de México para “pensar las cosas”, pero en realidad ahí terminó su relación.

Rodrigo ha borrado los videos en donde dio a entender que su esposa le fue infiel, pero Larisa mantiene su palabra (Adianez Hz R)

Al borde del llanto, Larisa Mendizabal confesó que no ha logrado superarlo

Larisa explicó que ella y Cachero nunca llegaron a convivir juntos cuando estaban con sus respectivas parejas, sino que sólo llevaban una relación cordial y por eso es que los cuatro sabían de la existencia del otro.

Desconoce de qué forma fue que Adianez y Augusto comenzaron su amorío, pero especula que fue por redes sociales. Ya que ella no podía siquiera imaginar que su novio le estaba siendo infiel, aún no ha logrado comprender la situación y sentirse tranquila.

Al hablar de este tema, estuvo a punto de llorar, pero se contuvo ya que le dio vergüenza romper en llanto al mencionar si lo ha superado o no.

“Les puedo decir, llevo creo dos semanas que... ay, ya me va a dar... que me empecé a sentir como más tranquila... no, qué oso”, dijo Larisa a punto de llorar.

La actriz confesó que todo fue tan repentino que a cuatro meses de que sucedió, aún no lo supera (YouTube/Imagen Entretenimiento)

Pese a que aún está trabajando en sus emociones, la actriz dijo estar consciente de cómo ha avanzado ya que es psicóloga y esto la ayudado a enfrentar esta situación.

Adianez Hernández ya retomó su vida después del escándalo

Adianez, por su parte, ha dicho en repetidas ocasiones que no hablará más del tema porque decidió ser feliz y seguir adelante, por esto, ella y los hijos que tuvo con Rodrigo Cachero están yendo a terapia, reveló a Venga la Alegría.

También reveló que hasta el momento tiene muy buena relación con Cachero, pues ambos quieren lo mejor para sus hijos y, además, aún lo quiere.

Pese a que no quiso hablar sobre si su amorío con Augusto Bravo continúa, se les ha visto en fiestas y viajes juntos.