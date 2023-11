Filtran posible jersey de Pumas que homenajearía a la alberca olímpica de la UNAM

Filtran jersey de Pumas que homenajeará a la Alberca Olímpica de la UNAM (Twitter/ @PumasMX)

De cara al cierre del torneo Apertura 2023 y el arranque de la liguilla, el Club Universidad Nacional ha empezado a preparar su tercera indumentaria para la temporada 2023 - 2024, por lo que en redes sociales empezaron a circular las imágenes que darían detalles de cómo sería la tercera camiseta de los Pumas.

Debido a que la afición se acostumbró a ver los uniformes del equipo en combinaciones azules, blancas y doradas, en esta ocasión el conjunto del Pedregal experimentaría con una variación diferente de azul, esto con la finalidad de homenajear a la Alberca Olímpica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Así como lo hizo en la temporada 2016 - 2017 cuando combinó el mural de la biblioteca central con el logo del equipo, para esta tercera camiseta de la temporada tomaría elementos de la Alberca Olímpica con motivo de su 70 años desde que se inauguró.

La cuenta Análisis Puma se encargó de compartir los detalles de cómo sería la playera del equipo. Lo que destacó de la que sería la nueva camiseta del equipo es que en la camiseta predomina el color azul celeste en su totalidad, a diferencia de otros modelos en donde se opta por un color azul marino u obscuro, en esta ocasión los diseñadores se fueron por una tonalidad del color azul turquesa.

En diseños anteriores, esta tonalidad únicamente se había reservado para la camiseta de los porteros, por lo que con la innovación en los colores, la afición tendría que esperar a ver cómo será la camiseta del arquero, así como sus elementos complementarios como lo son las calcetas y el short. Pues la filtración solo compartió detalles de la playera más no del uniforme completo.

Y es que este elemento fue elegido debido a que simula el color que tiene la alberca de Ciudad Universitaria; por otra parte, el logotipo central del puma se mantiene en color azul marino, también las mangas también tienen un borde del mismo azul oscuro el cual se prolonga por el costado de la camiseta.

Así sería el jersey de Pumas que homenajea a la Alberca Olímpica de la UNAM (YouTube/ @AnalisisPuma)

De manera sutil el diseño agregó unas cuantas franjas doradas en las mangas, por lo que la armonía de colores no genera ruido visual pues tanto los patrocinadores del club están en la segunda tonalidad de azul que usó el diseño. Aunque en la filtración en redes sociales no se aprecia cómo será la parte del costado, el diseño no cambiaría drásticamente.

Por último, en la etiqueta de la camiseta agregaron una impresión que alude a la figura que tiene la alberca, de manera sutil el jersey tendrá una impresión de este recinto deportivo con la fecha 1954, año en el que se inauguró la alberca como parte del proyecto arquitectónico de Ciudad Universitaria, cabe recordar que la fecha exacta fue el 10 de marzo de 1954, además este espacio formó parte de la realización de los Juegos Olímpicos de México 1968.

Sería en los primeros meses de 2024 cuando los Pumas de la UNAM den a conocer de manera oficial la nueva indumentaria del equipo, cabe recordar que la filtración se adelantó varios meses, pues normalmente cuando acaba el torneo es cuando empiezan a circular imágenes de cómo serán los nuevos uniformes.

Así sería el nuevo jersey de Pumas para 2024 (Twitter/ @Análisis Puma)

Por otra parte, aún no se tiene información de cuándo llegará a las tiendas del club así como en las tiendas oficiales de la marca. Tampoco se conoce el precio con el que saldrá a la venta.

Pumas alista última jornada del torneo antes de la liguilla

En la Jornada 16 del torneo, el conjunto que dirige Antonio Mohamed aseguró su pase a la “fiesta grande” del futbol mexicano. Con la victoria de 3 - 0 ante Atlas sumó los puntos que necesitaba para entrar a liguilla.

De momento Pumas se encuentra en el quinto lugar y tiene la opción de avanzar al cuarto puesto cuando reciba a las Chivas en la Fecha 17, última de la fase regular del torneo, nuevamente en el Estadio Olímpico Universitario.