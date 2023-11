Fiesta Cinépolis: qué películas puedes ver por 35 pesos y cuáles no

Películas por sólo 35 pesos el boleto FOTO:MIREYA NOVO/CUARTOSCURO.COM

Para incentivar la visita a sus salas, Cinépolis dio inicio a su “Fiesta Cinépolis”, 3 días de descuentos y promociones únicas en sus complejos cinematográficos. El principal atractivo es, por supuesto, el reducido precio para ver películas en dichos establecimientos. La promoción aplica del 6 al 8 de noviembre del 2023.

Por sólo 35 pesos podrás comprar un boleto para una sala tradicional (formato 2D). Por otro lado, las entradas para salas especiales como VIP, 3D, 4DX, IMAX, MACRO XE, Screen X y las salas Junior, tiene un costo de sólo 75 pesos. Estos precios son bastante atractivos si tomamos en cuenta que un boleto en Cinépolis para cualquier otra fecha puede llegar a costar más de 100 pesos mexicanos.

Pero no es todo, también se ha aplicado un 50% de descuento en palomitas de mantequilla (no aplicable para otros sabores) y en refrescos de todos los tamaños.

No obstante, no todas las películas entran en esta promoción. Aquí te contamos cuáles son las cintas que exhibe Cinépolis durante estos días de descuentos, cuáles entran en la promoción de 35 pesos (o 75 pesos) y cuáles definitivamente no podrás ver por un precio especial.

"Trolls 3" es una de las películas que sí forman parte de la "Fiesta Cinépolis"

Lista de películas disponibles durante la “Fiesta Cinépolis”

Estos son las películas de estreno que podrás ver en 35 pesos o en 75 pesos:

- Señora influencer, dirigida por Carlos Santos.

- Los asesinos de la luna, dirigida por Martin Scorsese.

- Radical, dirigida por Christopher Zalla.

- Trolls 3: Se armó la banda, dirigida por Walt Dohrn.

- Hipsnosis: Arma Invisible, dirigida por Robert Rodríguez.

- Five Nights at Freddy’s, dirigida por Emma Tammi.

- El poder de los centavos, dirigida por Craig Gillespie.

- Invierno en Paris, dirigida por Christopher Honoré.

- El bufón, dirigida por Colin Krawchuk.

- Atentado en el aire, dirigida por Timo Vourensola.

- Confesiones, dirigida por Carlos Carrera.

Podrás ver "Five Nights at Freddy’s" por sólo 35 pesos Créditos: Universal)

Estos son los reestrenos que sí entran en la promoción “Fiesta Cinépolis”:

- Matrix, dirigida por las hermanas Lana y Lilly Wachowski.

- Aquaman, dirigida por James Wan.

- Los juegos del hambre, dirigida por Gary Ross.

- Los juegos del hambre: en llamas, dirigida por Francis Lawrence.

- Los juegos del hambre: sinsajo parte 1, dirigida por Francis Lawrence.

- Los juegos del hambre: sinsajo parte 2, dirigida por Francis Lawrence.

La saga de "Los Juegos del hambre" sí entra en la promoción de la "Fiesta Cinépolis" (Lionsgate)

Lista de películas que NO entran en la promoción “Fiesta Cinépolis”

Por un lado, ninguna de estas preventas y/o funciones especiales pueden adquirirse por el precio especial de 35 pesos, ni el de 75 pesos:

- Renaissance: una película de Beyoncé.

- Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes, de Francis Lawrence.

- The Marvels, de Nia DaCosta.

- Nosotros, los de la fe, de Julio Román.

- The Eras Tour Film, de Taylor Swift.

La “Fiesta Cinépolis” está disponible en todos los complejos cinematográficos de toda la República Mexicana.

"The Eras Tour" de Taylor Swift no entra en la promoción de la "Fiesta Cinépolis" (AP Foto/George Walker IV, Archivo)

Restricciones de la “Fiesta Cinépolis”

Los descuentos no aplican en funciones que sean premieres, preventas, funciones especiales, contenido alternativo +QueCine ni festivales.

Por supuesto, está sujeto a disponibilidad de la sala y la clasificación de la cinta, como en cualquier día en Cinépolis. Las promoción no es acumulable.

No aplica con beneficios de los socio Club de Cinépolis, ni tampoco aplica en acumulación de puntos de los socios. Tampoco aplican los beneficios de la tarjeta Emociones del 2023.

La “Fiesta Cinépolis” no aplica con otras promociones, ni cupones, ni precios especiales, ni precio de miércoles, estudiantes o menores de 12 años. Tampoco aplica con combo lunes Club Cinépolis, martes al 2x1, personas de la tercera edad, etcétera.