5 red flags que no debes dejar pasar al inicio de tu relación

Red Flag es un termino que se popularizó en redes sociales y que hace referencia a aquellas señales que podrían indicarte que existen algo no muy agradable con la persona con la que sales o deseas salir. El término se encuentra en idioma inglés y se traduce literalmente como bandera roja las cuales se suelen usar en otros contextos para alertar cuando existe un peligro.

Quizá el contexto más conocido es el de las red flags que se usan en el mar para advertir cuando no debes entrar por que podrías ahogarte y, retomando este ejemplo, podríamos usar la metáfora de que existen señales (las banderas rojas) que te alertan cuando no deberías entrar en una relación porque, al igual que en el caso del mar, la situación podría terminar en tragedia.

Si bien en redes sociales abundan videos de internautas que hablan de diferentes red flags en una relación, el psicólogo Pablo Herrera, especialista con experiencia en terapia de pareja, te dice cuáles son las red flags que no debes dejar pasar si te encuentras considerando iniciar una relación amorosa e incluso si ya estas en ella.

1. Que trate de controlar tu forma de ser o de vestir

En un inició pueden hacerlo de forma sutil pero es importante estar atento a si hace comentarios negativos sobre tu forma de vestir, tus amigos o tus pasatiempos, debido a que puede ser una señal de alguien que busca controlar, un rasgo que se hará más intenso con el tiempo.

Es importante cuestionarse si los comentarios son sobre hábitos que ya tenias y que nunca te generaron ningún daño, ya que podrían ser cosas que le molestan a él pero que disfrazará como preocupación por ti.

Puede haber quienes genuinamente hagan comentarios sobre un hábito que te hace daño, para saber la diferencia pregúntate si esa acción te había causado problemas antes o sólo con él y también si las críticas son sobre una o varias cosas y de manera recurrente.

2. Que reaccione con agresividad ante situaciones que le molestan

Aunque, de nuevo, al inicio puede no ser tan evidente, si notas que se molesta rápidamente por cuestiones que no son tan graves, podría ser algo a considerar. No es normal reaccionar de manera agresiva por cosas pequeñas.

Esta red flag puede verse también en si la persona es muy celosa y reacciona mal cuando se siente así. Puede justificar su actuar con lo que siente por ti pero los celos no son nunca buena señal, mucho menos al inicio de una relación.

3. Que se “enamore” demasiado rápido

Si bien para muchos esto puede parecer algo romántico, de acuerdo con el especialista, el amor es un sentimiento que toma tiempo y si alguien en una semana o un mes ya está diciendo que te ama, que “nunca había conocido a alguien como tu” o que “eres la persona más especial”, podría ser más negativo de lo que parece.

“En el peor de los casos mostrar amor demasiado rápido puede ser señal de que es una persona narcisita pero, aunque no lo sea, también habla de una persona muy emocional e impulsiva que no reflexiona sobre sus emociones más que de alguien romántico”, señala.

4. Que demuestre ambivalencia afectiva

Si es una persona que por momentos se desbordan en afecto y luego te lo quitan, lo que en redes sociales suelen llamar gaslighting, eso puede no ser buena señal. Hay gente que puede hacer esto para que las personas se enganches solo por placer.

5. Que trate mal a los demás aunque a ti te trate bien

Muchas personas suelen guiarse en cómo los tratan para evaluar si una persona les conviene o no; sin embargo, paradójicamente, la mejor forma de saber qué tan buena puede ser esta potencial pareja, es fijarte en cómo trata a los demás.

Por lo general cuando una persona está interesada en alguien, o en la etapa de enamoramiento, van dar lo mejor de si y a tratarte lo mejor que puedan porque existe un interés y al, al final de cuentas, la obtención de un beneficio.

“Esto no ocurre con los demás, tratar bien no supone un beneficio para las personas por lo que si tu prospecto te trata bien a ti pero notas que es grosero con los demás, es probable que esa sea su personalidad genuina y que, cuando baje su estado de enamoramiento, comience a tratarte de forma similar. Es importante buscar a alguien para quien tratar bien al otro sea un rasgo de personalidad y que no lo haga sólo cuando busca algo a cambio”, señala el experto.