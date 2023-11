Wendy Guevara se posiciona ante el conflicto entre Emilio Osorio y Niurka

Niurka y Emilio están distanciados Foto: instagram/niurka.oficial

Durante el tiempo que duró La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara y Emilio Osorio hicieron muy buena amistad. En más de una ocasión, ambas celebridades han externado su cariño el uno por el otro. Recientemente, “El Halcón” entró en controversia pues su propia madre, Niurka Marcos, arremetió contra él.

En un encuentro con los medios de comunicación, Wendy Guevara opinó sobre el conflicto entre la cubana y el hijo que tiene con Juan Osorio, dejando claro que tiene mucho cariño por su ex compañero de reality show y que tiene a la actriz en muy buen concepto.

¿Qué ocurrió entre Niurka y Emilio Osorio y qué dijo Wendy Guevara al respecto?

Niurka Marcos reveló que se encuentra distanciada de su hijo Emilio Osorio debido al carácter del joven muy parecido “al de su papá”. La cubana confesó que tuvo conversaciones con el cantante que fueron muy duras para ella, donde le faltó al respeto y se portó “igualado y cómo si estuviera hablando con un amigo”.

Wendy Guevara tiene una opinión sobre el distanciamiento entre Emilio y su mamá (Wendy Guevara)

La actriz y bailarina explicó que para ella, Emilio dejó de ser una persona madura e inteligente para su edad, y hasta aprovechó para mandarle un duro mensaje: “¿Te hemos hecho tanto y tan seguro que ya te la creíste? Te estás enfrentado cuerpo a cuerpo con tu madre, esta es una guerra de poder, pues muy sencillo... estás bloqueado, para que acompañes a tu papá”.

Estas fricciones hicieron que madre e hijo separaran sus caminos. Wendy Guevara, en un encuentro con la prensa, recordó su amor a su amigo y mandó buenos deseos para que el conflicto termine.

“No sé, la verdad yo amo mucho a Emilio, lo quiero como a mi hermano”. Sobre Niurka, la integrante de Las Perdidas dijo: “Estuve hace un poquito con Niurka y la respeto mucho”.

La influencer externó su amor por Emilio y su respeto por Niurka (ig: @niurka.oficial) (Ig: @emilio.marcos) (Ig: @soywendyguevaraoficial)

Y fue tajante en su opinión sobre el conflicto: “La verdad esos son problemas o cosas de familia, entonces yo prefiero no meterme y ojalá todo esté bien”. Cabe recordar, que hace un tiempo la influencer no se salvó de las opiniones de Niurka Marcos respecto a lo que ocurría en La Casa de los Famosos, e incluso, la cubana se aventuró a decir que ella no ganaría el reality show.

A pesar de esto, la originaria de Guanajuato y Niurka han aparecido juntas en público, y de hecho, hace unas semanas provocaron un gran alboroto de los medios de comunicación.

La vedette tomó distancia de su hijo menor Crédito: (Instagram: @vengalaalegria)

¿Kimberly “La más preciosa” estará en La Casa de los Famosos?

Mucho se ha rumorado acerca de quiénes serán los nuevos integrantes de la siguiente temporada de La Casa de los Famosos México, e incluso se han barajeado muchos nombres para la edición de Telemundo del reality show.

Kimberly, una de las mejores amigas de Wendy Guevara, ha sido una de las celebridades que más se han rumorado. La misma Kimberly ha dejado entrever en sus redes sociales que formará parte de alguno de los proyectos. Sobre esto, Wendy Guevara pidió “no creerle”.

“A mí Kimberly me ha dicho que no va a estar en el reality, pero el otro día lo compartió”, dijo la influencer, “Pero ya ven que Kimberly está loca, ya ven que ella sí está dañada desde que se puso bien mala, en una cirugía quedó dañada”.

“Cuando Kimberly salió del coma tomó un medicamento que era muy fuerte, entonces ella está como mal. Está mal, no le hagan caso”, finalizó la integrante de Las Perdidas.

Hasta ahora no se sabe quiénes serán los famosos que formen parte de las próximas temporadas de la franquicia de La Casa de los Famosos.