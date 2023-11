Detienen en Hidalgo a conductor de tráiler señalado de atropellar a la ciclista Jessica Zúñiga

(FGJ-CDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) dio a conocer que logró la detención de Christian “N”, señalado de atropellar a la ciclista Jessica Zúñiga el pasado 17 de octubre, cuando la joven circulaba sobre Circuito Interior, a la altura de la colonia Tlaxpana, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la información, el operador del tráiler fue detenido por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en Tizayuca, en el estado de Hidalgo. Al hombre se le señala por la posible comisión del delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo.

La FGJ dio a conocer la detención de Christian “N” a través de sus redes sociales, en donde precisó que más adelante se brindarán mayores detalles sobre la detención del hombre.

Christian "N" es señalado de atropellar a la ciclista Jessica Zúñiga. (FGJ-CDMX)

La Fiscalía compartió la primera imagen del conductor de tráiler, al que se le vio con una chamarra en colores negro, blanco y rojo, pantalones de mezclilla y tenis blancos.

Cabe destacar que el sujeto ya había sido aprehendido por las autoridades capitalinas, sin embargo, horas más tarde fue liberado por parte del Fiscal de Investigación Territorial de Miguel Hidalgo, Néstor Noé Camacho, lo que causó gran indignación entre la comunidad de ciclistas.

Atropellamiento quedó grabado en video

La muerte de Jessica Zúñiga quedó grababa en un video que captó una cámara de seguridad y éste se volvió viral rápidamente en las redes sociales ante la indignación de los internautas.

Los hechos ocurrieron el 17 de octubre, alrededor de las 08:29 horas, sobre Circuito Interior, cuando se registraba una gran afluencia de carros y motos sobre la conocida avenida.

En las imágenes se ve cómo la joven va pedaleando muy pegada a la banqueta, cuando de pronto un tráiler se aproxima a ella y le pega en la bicicleta, ocasionando que pierda el equilibrio y caiga al asfalto, en donde la unidad termina pasándole encima.

Al final del clip se ve cómo el conductor no se detiene para ayudar a la ciclista, sino que continúa su paso y acelera. Más adelante, el sujeto fue aprehendido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

Padre de Jessica Zúñiga. (@rbarriosfuentes)

Mientras tanto, un transeúnte que vio la escena se acercó rápidamente a la ciclista y pidió ayuda. Para cuando las unidades de emergencia llegaron al punto se constató que la joven ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó a la Fiscalía.

El sujeto fue presentado ante las autoridades correspondientes, no obstante, un testigo de los hechos dijo que se percató de las características del vehículo, pero nunca vio a la persona que conducía el tráiler, lo que ocasionó que el caso se cayera y Christian “N” quedara en libertad por orden del Fiscal de Investigación Territorial de Miguel Hidalgo, Néstor Noé Camacho.

Apenas el pasado 1 de noviembre ―en pleno Día de Muertos― familiares, amigos de Jessica Zúñiga, así como la comunidad ciclista, realizaron un bloqueo en los carriles laterales de Circuito Interior, específicamente en la intersección con la Avenida México-Tenochtitlán a fin de exigir justicia a las autoridades.

(X/@JVazquezMedeles)

En la protesta fue colocada una bicicleta blanca en un poste en donde Jessica fue asesinada, también se colgó una manta con la imagen de la joven. Su padre, Don Gregorio, con gran dolor, no dejó de repetir la consigna: “Ni una más, ni una más, ni una bici blanca más”.

En redes sociales también hubo algunas personas que revictimizaron a Jessica por circular en una vía donde no había ciclopista, no obstante, el Artículo 17 del Reglamento de Tránsito de la CDMX señala que “al circular en una vía que no cuente con infraestructura ciclista, los conductores de vehículos no motorizados tienen derecho a ocupar el carril completo. También tienen prioridad en el uso de la vía”, se lee.