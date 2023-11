Damnificados por Otis alistan “Caravana Unidos por la Reconstrucción rumbo a CDMX: “Minimizan la tragedia”

Los damnificados saldrán de Acapulco y planean que AMLO los reciba este lunes. Foto: Facebook/Ramiro Solorio Almazán

El político acapulqueño Ramiro Solorio Almazán convocó en redes sociales a los damnificados por el huracán Otis para llevar a cabo una caminata de Acapulco a la Ciudad de México para exigirle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que atienda puntualmente la emergencia en el puerto y que haga llegar ayuda humanitaria antes de que estalle una crisis en el puerto.

“Estamos en vísperas de una hambruna ante la escasez de alimentos y agua, alerta sanitaria y una violencia social generalizada motivada por la desesperación que ya se siente (...) necesitamos que haya una sociedad civil organizada desde todos los barrios, colonias y comunidades para que se pueda distribuir todo el apoyo”, apuntó el político de Movimiento Ciudadano (MC).

Solorio Almazán difundió un video en redes sociales en el que pide a los acapulqueños unirse para que la ciudad se pacifique y no estalle un conflicto social derivado de la devastación que dejó a su paso el Huracán Otis. Asimismo, detalló que el proceso de reconstrucción en Acapulco va a durar años -no meses, como prevé AMLO-.

“Cientos de colonias de las partes altas están en completo abandono, miles de personas ya sufren enfermedades por las montañas de basura y no tienen ni un bote de agua. López Obrador no vino a Acapulco, no recorrió ni una sola colonia, no escuchó a la gente, y están destinando migajas que jamás alcanzará para la reconstrucción de nuestro municipio. Ellos quieren minimizar la tragedia y quieren invisibilizar el número de muertos, desaparecidos y damnificados”, denunció en Facebook el político.

La ruta de la caravana de Acapulco a CDMX

Ante este panorama, el político y otros ciudadanos convocaron a participar en la llamada “Caravana Unidos por la Reconstrucción”, la cual partió este domingo 5 de noviembre del puerto de Acapulco con rumbo a la Ciudad de México, donde no sólo buscarán que los reciba el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que también planean tener reuniones en las dos sedes del Congreso de la Unión.

El itinerario que seguirá el contingente es el siguiente:

Domingo 5 de noviembre

08:00 horas: Asta Bandera

08:30 horas: La Diana

09:00 horas: Caseta de La Venta

10:30 horas: Comercial Mexicana de la Carretera Federal Chilpancingo

16:00 horas: Centro Deportivo Delegación Antonio Barona de Cuernavaca

Lunes 6 de noviembre

10:00 horas: Palacio Nacional en la Ciudad de México

Martes 7 de noviembre

09:00 horas: Senado de la República

13:00 horas: Cámara de Diputados