Éste es el grado de estudios de Joaquín Guzmán, el segundo miembro detenido de Los Chapitos

Joaquín Guzmán López nació el 16 de julio de 1986, por lo que actualmente tiene 37 años (Foto: ICE)

Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, se ha quedado sin un miembro menos. Se trata de Joaquín Guzmán López, quien durante la tarde de ayer fue capturado por autoridades de Estados Unidos en El Paso, Texas, junto a Ismael ‘El Mayo’ Zambada. Aquí te revelamos cuál es su grado de estudios.

De los cuatro hijos de Guzmán López que lideran a la también conocida ‘Chapiza’, Joaquín Guzmán López es el que ha mantenido el perfil más bajo, aunque él mismo se muestra como “el más inteligente” de sus hermanos.

Así lo dio a conocer Dámaso López Serrano, alias ‘Mini Lic’, en una entrevista con la periodista Anabel Hernández publicada en Milenio. El exintegrante del Cártel de Sinaloa compartió los perfiles de los descendientes del capo sinaloense que son buscados por autoridades de Estados Unidos (EEUU), debido a su involucramiento en el tráfico de drogas, como el fentanilo.

Joaquín, Ovidio y Édgar Guzmán son hijos de la segunda esposa del narcotraficante, Griselda López Pérez. De ellos tres, Joaquín es el único que sigue vivo y en libertad. Su hermano Ovidio fue capturado a inicios de este 2023 y actualmente se encuentra en EEUU (donde fue extraditado), mientras que Édgar fue asesinado en mayo de 2008 en Culiacán.

Junto a sus hermanastros Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Joaquín ha liderado la facción de Los Chapitos desde hace casi una década. Por los dos primeros EEUU ofrece una recompensa de hasta USD 10 millones y por el tercero USD 5 millones.

Joaquín Guzmán López es identificado por EEUU como uno de los líderes de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa (Foto: Departamento del Tesoro)

Pese a su trayectoria criminal, ‘El Chapo’ Guzmán en un principio buscó un futuro diferente para sus hijos, por lo que les otorgó la oportunidad de tener una formación educativa desde temprana edad. Reportes periodísticos indican que Ovidio y Joaquín vivieron la mayor parte de su infancia en la Ciudad de México (CDMX), de manera que cursaron la educación básica en la capital del país.

De acuerdo con las revelaciones del ‘Mini Lic’, Joaquín Guzmán —mejor conocido como ‘Güero’, ‘Moreno’ y/o ‘Güero Moreno’— terminó la educación media superior y llegó hasta los estudios universitarios, información que se desconocía hasta ahora.

Aunque en la entrevista concedida a Anabel Hernández no se dio a conocer la carrera que cursó ni la institución educativa de la que formó parte, se presume que no concluyó sus estudios. Lo mismo sucedió con Ovidio, quien habría estudiado Administración de Empresas o Comercio Internacional en el Tecnológico de Monterrey.

Pese a la falta de dichos datos, el ‘Mini Lic’ indicó que con base en su experiencia, Joaquín se mostraban como el más “inteligente” de sus hermanos, ya que no era tan conocido como ellos y no estaba bajo la mira del gobierno, aunque se encontrara involucrado en el tráfico de drogas.

'Los Chapitos' controlan el tráfico de fentanilo en México (Foto: Jovani Pérez/Infobae)

“Yo no lo traté mucho pero sí lo traté. Traté más a sus mejores amigos y lo que decían es que él se creía más inteligente de todos. Él se burlaba porque a él no lo mencionaban en corridos en aquellos años, no estaba quemado con el gobierno ni con nadie, nadie lo volteaba a ver pero ya estafa traficando”, comentó López Serrano a Anabel Hernández.

Es por ello que antes de 2014, Joaquín se solía pasear sin choferes, secretarios o escoltas, además de que no solía convivir mucho con narcotraficantes, según las declaraciones del ‘Mini Lic’, quien mantuvo una serie disputa con los hijos del ‘Chapo’ Guzmán.

Joaquín enfrenta cargos en el Distrito de Columbia por conspiración para distribuir sustancias ilícitas en el país vecino, como cocaína, metanfetamina y marihuana. Asimismo, es considerado como uno de los líderes de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa que está detrás del tráfico de fentanilo, el mortal opioide sintético que es combatido por EEUU.