¿Cuál es la fibra que tomó Yeri Mua y con la que bajó 20 kilos de peso?

Aunque la influencer ha hablado sobre sus cirugías antes de ellas bajo 20 kilos de manera natural con el uso de este producto (Redes sociales Yerimua)

Bajar de peso es un objetivo que muchos desean lograr, pero que puede ser difícil de alcanzar. Es por eso que muchos prueban diferentes métodos para tratar de encontrar alguno que se adecue a sus necesidades. En esta ocasión fue la famosa influencer Yeri Mua quién contó el método que ella usó para perder 20 kilos de peso.

En una entrevista con @notiitook, Yeri Mua contó que el régimen alimenticio que llevaba con su nutrióloga no estaba funcionando y que incluso la especialista ya no sabía como lograr que la influencer perdiera peso por lo que le recomendó una fibra cuyos ingredientes eran naturales y que quizá podría ayudarla con sus problemas de estreñimiento.

“Sabes que el otro día fui a una farmacia y vi una fibra y la cheque y están bien los ingrediente, te la puedes tomar para que vayas al baño, me dijo, inténtalo a ver si así funciona. Que compró la fibra, la revolví en agua de jamaica, sabía horrible la verdad, como a alimento de caballo, pero me la tomé”, contó la también empresaria.

Yerimua ha tenido grandes cambios físicos a lo largo de los años (Foto Instagram: @yerimua)

Yeri Mua contó que la fibra resultó tan efectiva que al día siguiente estuvo a punto de no llegar al baño “casi me hago popo encima” fueron sus palabras. “Sentía que sacaba la cena de navidad de 2008, saque absolutamente todo, me dio diarrea, pero dije bueno por fin pude ir al baño”.

La influencer comentó que empezó a tomar la fibra todos los días para ir al baño y que seguía comiendo normal. “Yo ya me había rendido en eso de bajar de peso, ya nada mas quería ir al baño, pero al mes me empezó a quedar floja la ropa y ya como a los cuatro meses me di cuenta de que ya había bajado como 20 kilos”, reveló. “Los kilos que tenía que bajar los bajé a pura fibra”.

La influencer aseguró que siempre había sufrido de problemas de estreñimiento Crédito: (Instagram/@yerimua)

Pero, ¿cuál la fibra que usó Yeri Mua para perder 20 kilos?

La fibra de la que la influencer habla en su video es nada más y nada menos que una fibra que venden en la farmacia Similares y que es conocida como Simifibra la cual, de acuerdo con información de la etiqueta, contiene ingredientes como salvado de trigo, vitaminas A, B y D así como fibra de maguey entre otros.

Ante la revelación de Yeri Mua sobre el uso de este producto se desató una polémica en redes sociales sobre si era sano o no usar la Simifibra para este objetivo. Por un lado, algunos especialistas en nutrición señalan que la Simifibra puede causar dolores abdominales y diarrea por lo que no recomiendan su uso diario; sin embargo, señalan que sí podría ser un auxiliar para personas con problemas de estreñimiento siempre y cuando su uso este asesorado por un especialista.

Actualmente se encuentra agotada en el país (Farmacias Similares)

Sin embargo, aunque desearas probarlo, actualmente este producto se encuentra agotado en las farmacias del país y no se sabe cuando volverá a estar a la venta. Tal escases ha provocado que en plataformas como Marketplace de Facebook o en Mercado Libre personas que cuentan con el producto en existencia lo ofrezcan a la venta hasta por 400 pesos cuando su preció original era de 70 pesos.

Cabe mencionar que tiempo después de haber usado esta fibra, Yeri Mua lanzó su propio producto el cual se encuentra la venta en línea y contiene ingredientes como fibra de maguey, salvado de trigo, cúrcuma, alga espirulina, entre otros los cuales ayudan a mejorar la salud digestiva, a reducir el colesterol, aumentar la saciedad y aporte vitaminas como el complejo B y E.