México

Las traiciones y confesiones del “Mini Lic” contra Los Chapitos y el Cártel de Sinaloa

“El Mini Lic” recuerda lo “mandilón” que era Ovidio Guzmán, quien en 2019 llamó a su hermano y líder de Los Chapitos para que dejaran de hacer “desmadre” durante el primer “culiacanazo”

La supuesta respuesta del "Mini Lic" a "Los Chapitos"
En diversos medios de comunicación circuló la presunta respuesta que Dámaso López Núñez habría enviado a la carta de los hijos de Joaquín Guzmán Loera (Infobae)
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A principios de la década del 2000 eran jóvenes y compañeros de parrandas, pero cuando se concretó la extradición de Joaquín Guzmán Loera a Estados Unidos en 2017, sus hijos, Los Chapitos, y Dámaso López Serrano, alias “El Mini Lic”, iniciaron una disputa que se trasladó hasta los tribunales norteamericanos: el narco que estuvo a punto de convertirse en el líder del Cártel de Sinaloa, cantó y sigue cantando contra Los Menores, La Chapiza o también conocidos como los hijos de su padrino de bodas.

Aunque en julio de 2017 sorprendió la noticia sobre la entrega del “Mini Lic” a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA),a lo largo de estos seis años las declaraciones de Dámaso López a la prensa y la justicia nos ayudan a entender qué pasó al interior del Cártel de Sinaloa cuando cayó el Chapo Guzmán.

En sus más recientes declaraciones a diversos periodistas, “El Mini Lic” se lanzó contra Los Chapitos; en entrevista con Anabel Hernández, describe a Ovidio Guzmán, “El Ratón”, como mandilón, consentido de mamá, el más sumiso de sus hermanos y golpeado por su esposa Adriana Meza Torres.

Las confesiones del “Mini Lic” respecto a Ovidio nos recuerdan las imágenes de octubre de 2019. Era el primer “culiacanazo” y “El Ratón” aparecía con las manos en alto, en una de ellas un celular desde donde pedía parar “por favor, el desmadre” que Los Chapitos desataron en Culiacán para que lo liberaran.

Meses después del “culiacanazo” un hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reveló que la llamada que Ovidio hizo esa tarde y que quedó grabada por un militar la realizó a su hermano Iván Archivaldo, uno de los 10 más buscados por la DEA y presunto líder máximo de Los Chapitos: “Ni madres, te vamos a rescatar”, habría sido la respuesta de Iván, cosa que al final sí sucedió, “El Ratón” fue liberado.

ARCHIVO - Este fotograma proveído por el gobierno mexicano muestra a Ovidio Guzmán López cuando es detenido en Culiacán, México, el 17 de octubre de 2019. (CEPROPIE vía AP/Archivo)
ARCHIVO - Este fotograma proveído por el gobierno mexicano muestra a Ovidio Guzmán López cuando es detenido en Culiacán, México, el 17 de octubre de 2019. (CEPROPIE vía AP/Archivo)

“El Mini Lic”: de narco a testigo colaborador

Actualmente “El Mini Lic” se encuentra adscrito al sistema de testigos colaboradores de EEUU y ya cantó en los juicios contra Jesús Raúl León Beltrán, alias el Chuy Raúl”: el primero jefe de seguridad y cuñado de Jesús Alfredo Guzmán Salazar; el segundo lugarteniente y operador financiero de Nacho Coronel, tío de la Esposa del Chapo.

Por su relación tan cercana con el Chapo Guzmán, “El Mini Lic” y su padre, Dámaso López Núñez, poseen información clave del Cártel de Sinaloa, de Ismael El Mayo Zambada, de sus hijos “El Mayito Gordo” y “El Mayito Flaco”.

En sus primeras declaraciones ante la justicia norteamericana, “El Mini Lic” confesó que tras la segunda captura del Chapo Guzmán su padre “El Licenciado” fue quien se quedó al frente del Cártel de Sinaloa junto al Mayo Zambada, lo que provocó una serie de discordias con Los Chapitos.

Según información de la Fiscalía General de la República (FGR), “El Mini Lic” confirmó que el Mayo organizó una reunión a finales de 2016 entre “Los Dámasos” y “Los Chapitos” para limar asperezas y evitar una “guerra civil” -así la definió Zambada en una ocasión- al interior del Cártel de Sinaloa.

Mini Lic
(Foto: Archivo)

La reunión no terminó bien, Los Chapitos rompieron relaciones con “El Licenciado” y “El Mini Lic”. Para mayo de 2017 el Ejército Mexicano capturó a Dámaso López (padre) y dos meses más tarde Dámaso López Serrano se entregó.

Desde ese entonces “El Mini Lic” ha declarado que Los Chapitos le copiaron al Mencho su estrategia para “publicitarse”; que torturaron al sicario Israel Rincón Martínez; que sabe quién ordenó su secuestro en agosto de 2016; que tras el asesinato de Édgar Guzmán -su amigo e hijo del Chapo-, la madre de Ovidio se lo llevó a Canadá y que Los Menores habrían entregado presuntamente sobornos a Omar García Harfuch.

“Haya teníamos gente, estructura y dinero (...) Pero lo de su mamá era muy exagerado, era muy mandilón”, narró “El Mini Lic” recordando que conoce muy bien a Los Chapitos, desde que tenía 15 años, desde que andaban en fiestas o cuando comenzaron a involucrarse en las operaciones del Cártel de Sinaloa, hasta cuando acudían a reuniones pero no ponían atención por estar todo el tiempo en sus iPad, principalmente Iván Archivaldo, el líder de La Chapiza.

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