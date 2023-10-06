Innovación y creatividad, principales protagonistas del Meaningful Day 2023

Evento sobre marketing y comunicación organizado por Havas México. (Havas)

Havas México realizó el Meaningful Day 2023 en la Ciudad de México, donde expertos en marketing y comunicación compartieron su experiencia y los desafíos de las marcas de cara a las tendencias de los mercados en México.

Clientes y socios comerciales de este ramo tuvieron la oportunidad de conocer la importancia de la creatividad y la innovación para impactar y generar experiencias en los consumidores, todo esto de la mano de especialistas de la Havas, la agencia de medios líder en México.

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Meaningful Day 2023 es un evento anual de marketing y comunicación organizado por Havas México.

“Hacer contactos más significativos, evidentemente en este mundo inundado por datos nos ha dado la oportunidad de personalizar más”, resaltó Manuel Álvarez, Global Business Managing Director de Havas México.

Con Meaningful Day 2023, Havas México compartió su visión full commerce 360º, que a través de la integración de diversas disciplinas busca hacer frente a los retos del mercado actual con herramientas y soluciones personalizadas.

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El evento contó con la asistencia de 250 invitados y conferencias sobre diversos temas, todos encaminados a entender el significado detrás del trabajo estratégico de las marcas más importantes del país y cómo estás logran conectar de mejor manera con los consumidores.