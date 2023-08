Layda Sansores acusa a Ignacio Mier de querer imponer a Alito como presidente de la Cámara baja, pero él le responde

Ignacio Mier aseguró que Morena no tiene "peros" en que Alito Moreno sea el presidente de la Cámara de Diputados (Cuartoscuro)

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, volvió a lanzarse en contra de un miembro de Morena. Esta vez fue en contra del coordinador del partido guinda en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, a quien acusó de tener un pacto con Alejandro ‘Alito’ Moreno para que este sea electo como presidente de la Mesa Directiva en el turno del PRI.

A través de su programa ‘Martes del Jaguar’, emitido este 29 de agosto, la morenista aseguró haber recibido quejas de diputados de Morena a los que se les está exigiendo que voten para que el próximo presidente de la Cámara baja sea ‘Alito’, actual dirigente nacional del tricolor.

“Hoy me entero que ahí por los pasillos hay una inconformidad de los compañeros diputados. (...) Ignacio, esto no se vale, porque aquí vas directamente contra Campeche. Así no, Nacho, así no se puede”, declaró la mandataria estatal.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores y el líder priista, Alejandro Moreno. (YouTube: Layda Sansores / Cuartoscuro)

Las declaraciones de Sansores se presentan luego de que, el pasado lunes 28 de agosto, Mier Velazco dio a conocer que Morena no tiene objeciones en que ‘Alito’ Moreno sea el próximo presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro.

“Tiene todo el derecho de ser presidente de la Mesa Directiva y en el caso del PRI, de las 70 diputadas y diputados, es uno de los que tiene derecho, punto y aparte, no hay pero”, dijo durante conferencia de prensa.

Sansores asegura que es un jugada política

Aunque los nombres que han sonado para presidir la Cámara de Diputados el próximo año también incluyen los de Marcela Guerra y Carolina Viggiano, Sansores aseguró que Mier Velazco podría tener un acuerdo con ‘Alito’ Moreno para impulsar sus aspiraciones gubernamentales por Puebla.

“Para él es una jugada política, yo no sé qué busca. (...) Es una vergüenza verte besándole los pies a este señor, ¿Qué te dio? Como decía una señora: bueno, ¿le está dando dinero anticipado para su campaña? porque sabemos que quieres ser candidato al gobierno de tu estado, pero no así”, arremetió Sansores.}

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. (Foto: Twitter/@NachoMierV)

“¿Tienes algún jefe? Yo te pregunto, Ignacio: ¿te está dando instrucciones? ¿le deben a Alejandro? Porque esto no es normal, esto ya huele y apesta”, agregó.

Adicionalmente, la morenista también advirtió que si ‘Alito’ es electo no sólo se va a empoderar, sino que también robará dinero de la Cámara de Diputados porque, refirió, el PRI ya no tiene dinero.

“Ya no tienen de dónde sacar, pero en la Cámara de Diputados hay mucho dinero que no se fiscaliza (...). Lo vuelve a resucitar de las cenizas, ¡no puede ser! yo creo que ya hemos llegado al límite”, declaró.

Ante ello, pidió a sus compañeros de partido que den batalla.

La gobernadora de Campeche aseguró que Alito Moreno e Ignacio Mier Velazco tienen un acuerdo Crédito: YouTube Layda Sansores

“El PRI propone, pero Morena avala”: Mier Velazco

Horas más tarde, el diputado poblano respondió a su compañera de partido y le pidió cuidar la unidad interna y demostrar congruencia y consistencia.

“Eres una persona experimentada y sabes que la política no se hace por comentarios en los pasillos. El PRI puede proponer a quien guste, la ley se lo permite; como he dicho públicamente, falta que nuestra mayoría lo avale”, escribió a través de X, antes Twitter.

Cabe destacar que Sansores intentó comunicarse con él para dialogar sobre este asunto, pero Mier estaba en una junta y rechazó la llamada, afirmó la gobernadora.