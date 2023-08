Esposo de Marysol Sosa rompe el silencio sobre su PELEA con Anel Noreña: “Hay que marcar raya”

Los conflictos familiares habrían surgido antes de que Marysol Sosa contrajera nupcias con Xavier Orozco. (Venga la Alegría)

Este miércoles 30 de agosto, Marysol Sosa y Xavier Orozco asistieron como invitados especiales a Venga la Alegría para anunciar su próximo proyecto en memoria del Príncipe de la Canción. Sin embargo, los conductores de espectáculos aprovecharon la ocasión para cuestionar al matrimonio sobre las fuertes declaraciones que Anel Noreña lanzó en su contra.

Y es que la primera esposa de José José aseguró que se distanció de su hija luego de que protagonizaron una fuerte discusión por los derechos del ícono de México:

“Se suscitó una gritadera donde ella agarró una servilleta y le puso: ‘Renuncio a mi herencia’, me la aventó y le dice al marido (Xavier Orozco): ‘Vámonos porque está loca y con ella no se puede hablar’. Es una tontería pero así fue por un comentario que yo le hice al muchacho y no le pareció”, declaró en Hoy.

Marysol Sosa presentó un show tributo en memoria de su papá. (Instagram/@marysolsosaofficial)

“Se me echaron los dos encima, pero en una forma que yo pensé que el hombre me iba a dar un moquete. Se me vino encima así, estaba la barrita de la cocina, Marysol allá sentada y el otro diciéndome: ‘A mi esposa no le vas a hablar así porque’... ese fue el meollo, pasa en todas las familias y desgraciadamente pasó en la nuestra”, agregó.

Esposo de Marysol Sosa confirmó pelea pero desmintió agresión

Fue en una emisión de VLA donde Xavier Orozco rompió el silencio y se defendió ante las acusaciones de Anel Noreña. Sin profundizar en detalles, el esposo de Marysol Sosa confirmó que estuvo involucrado en una acalorada discusión con su esposa y su suegra, pero aseguró que en ningún momento existió una agresión física de su parte.

El matrimonio se pronunció en pro del respeto. (Instagram: @marysol_sosa)

“Sí, como en todas las familias hay momentos en donde tienes que poner en claro muchas cosas o tratar temas álgidos y demás, fue en esa ocasión un momento así. Sin embargo, algo que nosotros siempre hemos abogado es por el respeto, en cualquier relación, sea familiar, sea de amigos, sea de trabajo, si no existe el respeto entonces no suceden muchas cosas y sí suceden muchas otras”, comenzó.

“Sí fue una conversación acalorada, pero definitivamente jamás en la vida ni mi esposa ha insultado a su mamá con una palabra altisonante, con una palabra como lo que salieron a decir, una palabra muy fuerte como lo que salieron a decir (...) a mí en 10 años de estar en esta familia jamás me ha tocado que Marysol le falte el respeto de esa manera y mucho menos tener la intención de hacerle un daño físico”.

Marysol explicó que posiblemente su mamá solo apoya a su hermano, José Joel, porque sigue sus condiciones. (Foto: Instagram)

Los conductores pidieron que Xavier aprovechara las cámaras para mandarle un mensaje a Anel Noreña, pero él se negó: “Le hemos dicho las cosas de frente, yo creo que a nivel público no tendría caso, pero ella sabe perfectamente de lo que se trata”.

Eso no fue todo, Marysol Sosa también se pronunció sobre lo sucedido y, sin entrar en detalles, aseguró que su madre solo quiere que ella se acate a sus condiciones: “Se está viviendo una situación que no me lo esperaba, en la vida pasan cosas y hay que marcar tu raya”.