Sergio Mayer con Infobae: revela si procederá legalmente contra Sofía Rivera y si regresará a la política con Morena

Sergio Mayer sigue disfrutando de los frutos que su participación en La Casa de los Famosos México le otorgó tras el fin del reality show de Televisa. Uno de ellos ha sido el interés de sus fans por verlo regresar al ámbito político, tal y como lo exploró en el pasado. Aunque no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues dentro de lo malo el fuerte enfrentamiento que actualmente vive con Sofía Rivera Torres podría seguir un curso legal.

Por ello, Infobae México platicó con el ahora nombrado Tata sobre esos temas durante la alfombra naranja de los premios Kids’ Choice Awards 2023, donde además se sinceró sobre cómo lo afectó y benefició el encierro en el proyecto de Televisa, a unas escasas semanas de haber finalizado y dado como gran ganadora a Wendy Guevara.

“La verdad que honor, que haya generado una revolución con nuevas generaciones, con niños chiquitos y que el Tata Mayer haya conectado con ellos, es una gran satisfacción y me siento muy honrado que esas generaciones me hayan aceptado y apoyado. No tenía idea del fenómeno, no tengo más que agradecimiento por toda la gente”, inició Sergio Mayer.

“Yo soy apartidista”: Sergio Mayer regresaría a la política con quien crea en él

El ex Garibaldi ha dejado en claro sus intenciones de retomar su faceta en el mundo de la política mexicana

Luego de que en el año 2016 el actor decidiera retirarse de forma temporal el ámbito artístico para dedicarse al político, siendo incluso diputado federal por parte del partido de Morena, el también cantante dejó en claro en La Casa de los Famosos México sus intenciones de regresar a dicha faceta de su vida profesional, siendo respaldado por sus fans tras el fin del programa.

“Para participar en la política a fuerzas debes de estar con un partido político y yo soy apartidista, no apolítico. Entonces quien me de las mejores opciones y crea en mí ahí estaré”, externó.

Sobre hacerlo de la mano del partido que actualmente gobierna la mayor parte del país y su presidencia, con Andrés Manuel López Obrador, Sergio Mayer agregó:

Sergio Mayer fue diputado en el año 2018 (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

“Yo voy a estar con quien confíe en mí y con quien confíe que puedo hacer las cosas. Quien me abra las puertas desde la parte ciudadana, porque yo no voy a ser militante de ningún partido, quien sepa y se sume a mi proyecto también, ahí voy a estar. El que me abra las puertas ahí lo tomaré en cuenta”.

Sergio Mayer no demandará a Sofía Rivera; Issabela Camil es “harina de otro costal”

Sobre los fuertes rumores de que el ex integrante de Garibaldi intentará proceder legalmente en contra de quien fue su compañera dentro del reality show de Televisa, Sergio Mayer expresó que no será así, aunque de forma pública su esposa, la actriz Issabela Camil, ha dado otro tipo de declaraciones sobre su caso.

Los participantes de “La Casa de los Famosos México” se vieron envueltos en duras polémicas en las que incluso Issabela Camil también resultó afectada

“Desde que salí dije que no iba a hacer nada. Ella es víctima de sus palabras y expresiones, ha tenido un señalamiento social y creo que eso es más que suficiente”, finalizó.