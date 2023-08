Muere Gerardo Díaz Morales, secretario de Salud de Veracruz, tras ser hospitalizado

El secretario de Salud de Veracruz falleció esta mañana. | Facebook: Dr. Gerardo Díaz Morales

Gerardo Díaz Morales, secretario de Salud de Veracruz, falleció esta mañana, a pocos días de que fue hospitalizado de emergencia tras presentar complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica, informó Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud federal, al igual que el gobierno del estado.

Te puede interesar: Profesor de primaria resultó herido por bala perdida en Córdoba, Veracruz

El funcionario federal lamentó el fallecimiento durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y envió su pésame a los familiares de Díaz Morales.

“Comenzar con Una triste noticia, el fallecimiento del doctor Gerardo Díaz Morales, secretario de salud de Veracruz. Mi mas sincero pésame a sus familiares por su deceso y por su puesto no solo entristece a Veracruz sino que a todos los mexicanos”, dijo en Palacio Nacional.

Te puede interesar: Padres y madres rechazan libros de la SEP en Veracruz: “Están llenos de ideología de género y feminismo”

El gobierno de Veracruz informó sobre el fallecimiento a través de un mensaje en redes sociales, en el cual también lamentó la muerte y reconoció su labor en las instituciones de salud pública.

“Con mucho pesar comunicamos el fallecimiento del Dr. Gerardo Díaz Morales, partida que lamentamos profundamente, quien fuera Secretario de Salud, Director de Servicios de Salud de Veracruz, y prestara su servicio profesional a instituciones de salud pública destacadamente. QEPD.” escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

El gobierno de Veracruz confirmó el fallecimiento del secretario de Salud estatal. | Twitter: @GobiernoVer

¿Por qué hospitalizaron a Gerardo Díaz Morales, secretario de Salud de Veracruz?

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, indicó ayer que el secretario de Salud estatal fue hospitalizado de emergencia el domingo pasado, una semana después de que fue operado por un padecimiento que tenía desde hace tiempo.

Te puede interesar: Asesinaron a machetazos a tres hermanos en Veracruz

En conferencia de prensa, detalló que el doctor Gerardo Díaz Morales se sometió a una cirugía hace aproximadamente una semana y en pocos días volvió a su casa; sin embargo, a pesar de que debía estar en reposo un mes, se reincorporó a sus actividades presenciales, por lo que él le insistió en que descansara.

No obstante, el funcionario estatal tuvo una descompensación y lo hospitalizaron de emergencia el 27 de agosto pasado, con un estado de salud delicado.

“Se hizo la intervención quirúrgica, con los riesgos que implicaba, regresó a su casa y estuve en contacto con el mediante cuestión electrónica y me decía que seguía adelante, pero ayer una de las directoras me dio la noticia de que había sido internado, desde ayer me han estado comunicando, el día de hoy me comunican que el deterioro de su salud es mayor, entonces vamos a seguir haciendo el mayor esfuerzo médico posible”, afirmó.