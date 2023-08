Anahí confesó el motivo por el que iniciaron sus problemas con la anorexia y bulimia

Anahí es una de las cantantes pertenecientes a RBD . (Fotos: Instagram/@rbd_musica)

Anahí es una de las cantantes más emblemáticas de la década de los dos mil y que trascendió a través de los siguientes años gracias al éxito que consiguió como parte de RBD, pero uno de los problemas de salud que la acompañó mucho tiempo fue la anorexia y la bulimia que anteriormente confirmó que padeció.

Pero cuáles fueron los motivos que la llevaron a presentar estas complicaciones en su salud que pusieron en riesgo su integridad y su vida. De acuerdo con la propia intérprete de Sálvame todo inició cuando la invitaron a ser la protagonista de la telenovela que era una nueva versión de Quinceañera. Pero cuando platicó con uno de los encargados de producción, sin revelar nombres, recibió un comentario que le cambiaría la vida.

Cabe destacar que en ese entones ella tenía alrededor de 17 años, por lo tanto aún era menor de edad. La frase que modificó su manera de pensar fue que le dijeron que estaba “gordita” y las protagonistas de las telenovelas siempre eran “flaquitas”, ocasionando un trauma que desencadenó un par de enfermedades.

“Me dicen ‘vamos a hacer la nueva versión de quinceañera, me citan en la ofician de quien iba a producir esta telenovela... me dicen que estaría increíble que tú fueras la protagonista, después me dicen ‘pero Anahí, las protagonistas son flaquitas, son muy bonitas y tú estás gordita’, tú tienes que trabajar en ti... ahí conocí el miedo a ser yo... sentí que no era suficiente... empieza la pesadilla... años de anorexia... bulimia”, contó Anahí en una entrevista exclusiva con el periodista López-Dóriga.

La cantante comentó que fue la actuación lo que inició con sus problemas de salud Crédito: Instagram: lopezdoriga

La intérprete de Sólo Quédate en Silencio contó su historia al borde de las lágrimas y con la voz entre cortada porque, de acuerdo con ella, fueron las etapas más difíciles de toda su vida, porque, aparte de los trastornos alimenticios que la aquejaban, también sufría un rechazo hacia ella misma por su aspecto físico.

Anteriormente señaló que durante el tiempo que padeció anorexia de manera grave, al grado de casi morir a consecuencia de la intensidad de esta enfermedad, también fue víctima de agresiones y de bullying por parte de algunos conductores de televisión, así como de actores y actrices que se burlaban del problema de salud.

De acuerdo con Anahí, en más de una ocasión la obligaban a comer alimentos delante de las cámaras de televisión, además era objeto de burla por parte de presentadores e inclusive de algunos periodistas.

Anahí era objeto de burla por la anorexia que padecía. Foto: Instagram/Manuel Velasco

En ese momento ella compartió un mensaje de sororidad y asegurando que todo estaba superado, así lo escribió en sus redes sociales:

“Bueno, lo que me pone feliz es que en estos tiempos las cosas han cambiado mucho. Y eso es porque cada vez más las mujeres nos cuidamos y unimos. Ya no es tan fácil que pase algo así”.

El primero de sus compañeros en reaccionar a las palabras de Anahí sobre el bullying que recibía fue Christian Chávez, uno de los más cercanos de la cantante, que dijo que las declaraciones de la también actriz “le partían el alma”.

Aunque el paso por Texas de RBD ha sido un éxito, Anahí continúa con varios problemas para escuchar su voz en el escenario.

¿Cuál es el estado de Anahí tras la perforación de su tímpano?

Anahí, previo al inicio de la gira del reencuentro de RBD tras permanecer 15 años separados, sufrió un accidente con un auricular que ocasionó la perforación de su tímpano y que perdiera la audición de uno de sus dos oídos.

Este lamentable suceso puso en duda la participación de la cantante junto con el resto de sus compañeros. Afortunadamente para los fans, la también actriz decidió presentarse con el resto de los protagonistas de la telenovela Rebelde.

Pero no todo marchó perfectamente en las primeras dos presentaciones del grupo porque Anahí reveló que al finalizar el concierto sangró del oído; sin embargo puntualizó que comienza a escuchar ruidos fuertes, como os gritos de los fans, pero todavía no logra recuperar totalmente la audición.