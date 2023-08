López-Dóriga rompió el silencio sobre su relación con AMLO

El periodista respondió a los señalamientos de AMLO (Cuartoscuro)

Joaquín López- Dóriga se sinceró sobre los constantes ataques entre él y Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en donde señaló que no se ha inmutado ante las distintas menciones que se hacen en torno a su persona desde Palacio Nacional.

Te puede interesar: Noroña aseguró que AMLO ganaría una reelección “con apoyo aplastante”

En entrevista con Maxine Woodside, el periodista de Grupo Radio Formula aceptó que su relación con el primer mandatario federal no ha sido calificada como buena, pues constantemente su nombre repunta en las conferencias mañaneras del mandatario. No obstante, indicó que él nunca le ha faltado el respeto a su núcleo familiar, pues ha considerado que existe una línea que no se puede pasar.

El también conductor indicó que, ante las diversas menciones que ha hecho el primer mandatario federal, ha utilizado su derecho de réplica para responder a las acusaciones, no obstante, aclaró que las críticas, no solo del presidente Andrés Manuel, sino de sus simpatizantes en redes sociales, son un tema que viene como parte del oficio de ser periodista.

Joaquín López-Dóriga se lanzó contra AMLO Foto: @lopezdoriga

“(Mi nombre suena) muchas veces en la mañanera, pero no le hace, yo también me refiero a él todos los días. Sí (porque como dice AMLO) él ejerce su derecho de réplica, bueno pues yo el mío; y yo jamás le he faltado al respeto, ni lo he insultado, ni lo he descalificado, ni me he metido con su familia, porque eso siempre lo he tenido a parte; ni con las esposas ni con los hijos del presidente”, destacó en Todo para la Mujer este 28 de agosto.

Te puede interesar: AMLO minimiza salida de Karla Quintana de la Comisión Nacional de Búsqueda: “Cierra un ciclo y somos libres”

López- Dóriga destacó que es un blanco de ataque por parte del gobierno federal a través de redes sociales, el cual señaló utiliza bots para estas prácticas. A pesar de ello, ironizó con la situación y resaltó que “aguanta vara” ante los diversos comentarios.

“Es parte de esto (del periodismo), hay que entenderlo, uno no se puede enganchar. Hay que ser más inteligentes que ellos (los bost), que tampoco es muy difícil (por sus faltas de ortografías) y porque citan a ‘ya sabes quién’.” aseguró.

López- Dóriga vs AMLO

La relación entre el comunicador con el titular del Ejecutivo federal tuvo un repunte en semanas pasadas, luego de que el primer mandatario federal señaló que existiera una campaña de desprestigio en su contra por parte de algunos periodistas y opinólogos.

El presidente de México Andrés Manuel habló de López-Dóriga Foto: Cuartoscuro

Y es que, de acuerdo con el presidente de la República, ciertos comunicadores lo han responsabilizados por la seguridad de algunos periodistas y aspirantes a la candidatura presidencial, pertenecientes a la oposición, como la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, por lo que llamó a esto una estrategia “fascista” de parte de ellos.

Te puede interesar: AMLO da ultimátum a Poder Judicial tras crítica a ministro de SCJN: “Podríamos solicitar un juicio político”

Estas declaraciones llegaron a sabiendas de López- Dóriga, al ser considerado como parte de estos periodistas, por lo que, en uno de sus programas noticieros, el pasado 25 de julio, mandó un mensaje directo al presidente, para aclarar que él no está en su contra, sobre todo ante lo que podría significar esta situación.

“Señor presidente le reitero una vez más, yo no soy su adversario, porque eso lo haría a usted mi adversario, yo no lo quiero a usted de adversario, por la fuerza que tiene un presidente, yo soy un periodista, y yo nunca le he faltado al respeto a usted. Hoy me llamó ser parte de un complot fascista, dirigido por Carlos Salinas, es mentira”, destacó.

Aunado a esto, el periodista retó al primer mandatario federal a presentar pruebas para justificar sus declaraciones, pues señaló que su cargo lo posiciona como alguien que debe de respaldar sus acusaciones.