De Paty Cantú a Alfonso Cuarón: estos fueron los famosos que fueron al concierto de Taylor Swift en México

El Foro Sol se convierte en el epicentro de la música y la diversión con la presencia de celebridades y fanáticos en el concierto de Taylor Swift

La Ciudad de México fue testigo de una auténtica “Swiftiemanía” este fin de semana cuando la superestrella internacional Taylor Swift se presentó en el Foro Sol en el marco de su exitosa gira mundial ‘The Eras Tour’.

Los fanáticos de la cantante, conocidos como ‘swifties’, se congregaron en masa para no perderse uno de los cuatro emocionantes conciertos que ofreció en la capital mexicana.

Con su característica energía y pasión, Swift cautivó a su audiencia en cada uno de los conciertos, consolidando su estatus como una de las artistas más influyentes y queridas del mundo.

La superestrella Taylor Swift arrasa con su gira 'The Eras Tour' en el Foro Sol de la Ciudad de México (Photo by Hector Vivas/TAS23/Getty Images for TAS Rights Management)

Taylor, quien ha cosechado éxitos y elogios a lo largo de su carrera, ofreció un espectáculo espectacular en el Foro Sol, interpretando algunos de sus éxitos más emblemáticos, incluyendo “Miss Americana”, “You Belong to Me”, “Cruel Summer”, “Lover” y “Look What You Made Me Do”.

Pero no solo los fanáticos estuvieron presentes en estos inolvidables conciertos. La “Swiftiemanía” atrajo a una serie de celebridades nacionales e internacionales que no quisieron perderse la oportunidad de presenciar el espectáculo en vivo de la intérprete de “Shake It Off”.

Arturo Zaldívar

Entre los notables asistentes se encontraba el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, cariñosamente apodado el “ministro Swifti”.

Conocido por su pasión pública por la música de Taylor Swift, no solo asistió al concierto, sino que también intercambió brazaletes de amistad con otros seguidores durante el evento. En las redes sociales, compartió su emoción por el concierto y previamente había mostrado sus boletos de regalo para el espectáculo como parte de sus celebraciones de cumpleaños en agosto.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vivió el mejor concierto de su vida. (@ArturoZaldivarL)

Alfonso Cuarón

El reconocido director de cine mexicano, Alfonso Cuarón, fue una de las figuras notables que se unieron al espectáculo. Antes del inicio del espectáculo, fue visto en las inmediaciones del Foro Sol, lo que generó un revuelo entre los presentes.

Los seguidores del cineasta lo siguieron para tomarse fotos y obtener autógrafos con el célebre cineasta. La actitud relajada de Cuarón ante la multitud dejó una impresión duradera, ya que se mezcló con la audiencia antes de tomar su lugar para disfrutar del espectáculo de Taylor Swift.

El aclamado director de cine mexicano, Alfonso Cuarón, se mezcla con los fans antes de disfrutar del espectáculo de Taylor Swift en el Foro Sol (@lizzie0323)

Otros famosos en el show

No fue el único rostro famoso presente en este último concierto. La modelo y conductora de ESPN, Vanessa Huppenkothen acompañada de su esposo Ricardo Dueñas, se sumó a la audiencia para disfrutar de la música de la estrella estadounidense.

La hija de la modelo y actriz Bárbara de Regil, Mar de Regil causó revuelo en las redes sociales al confesar que se retiró del concierto de Taylor Swift debido a un dolor de cabeza.

La influencer se fue horas antes Crédito: (Ig marderegil)

Por otro lado, el exconcursante de “La Casa de los Famosos México” y miembro de Kabah, disfrutó del espectáculo en compañía de su novio, Juan Pablo Serrano, compartiendo su emoción en sus redes sociales.

Entre los rostros notables se encontraba el actor jalisciense Erick Elías, quien asistió acompañado de sus hijas y compartió emocionantes imágenes en sus historias de Instagram, mostrando su entusiasmo por ser parte de la experiencia musical.

Carlos Ferro, el actor coahuilense conocido por su simpatía y espontaneidad, anunció su camino hacia el concierto de Taylor Swift y lanzó un desafío a sus seguidores: para intercambiar pulseras con él, debían decir la clave “Pelos güeros”.

Joy, la talentosa integrante del dúo mexicano Jesse & Joy, también formó parte de los miles de asistentes al Foro Sol. Su presencia destacada en las redes sociales permitió a los fanáticos ver desde su perspectiva la magia del concierto de Taylor Swift.

Paulina Peña Pretelini, hija del expresidente Enrique Peña Nieto, y su esposo Fernando Tena no se quedaron atrás y disfrutaron del espectáculo junto a la multitud.

Además, otros rostros conocidos fueron avistados en el Foro Sol durante los conciertos de Taylor Swift. La actriz Macarena Achaga y la talentosa cantante Paty Cantú también formaron parte del público que celebró junto a la estrella estadounidense.