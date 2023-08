Cuáles son las canciones sorpresa con las que Taylor Swift sorprendió a México

ARCHIVO - Taylor Swift durante un concierto del "Eras Tour" el viernes 5 de mayo de 2023, en el Nissan Stadium de Nashville, Tennessee. (AP Foto/George Walker IV, Archivo)

La icónica cantante y compositora Taylor Swift, de 33 años, hizo historia en el Foro Sol de la Ciudad de México con una serie de cuatro conciertos completamente agotados como parte de su gira mundial ‘The Eras Tour’. Swift, conocida por su inquebrantable base de seguidores, dejó una huella imborrable en sus fans mexicanos.

El setlist original de la gira incluyó un impresionante total de 41 canciones, comenzando en Glendale, Arizona, el 17 de marzo. Sin embargo, la artista sorprendió a sus seguidores al agregar “Long Live” a su repertorio después del lanzamiento de “Speak Now (Taylor’s Version)”. Además, como es tradición en sus conciertos, la artista presentó dos “canciones sorpresa” en cada uno de los shows.

El setlist incluyó una variedad de éxitos a lo largo de su carrera, desde “Love Story” y “You Belong With Me” hasta canciones de sus álbumes más recientes como “Lover” y “Folklore”. Cada noche, los “swifties” se emocionaron al descubrir cuáles serían las dos canciones sorpresa.

La artista estadounidense sorprende a sus fans mexicanos con canciones sorpresa durante sus cuatro conciertos agotados en el Foro Sol Crédito: @crisisoncrocstok

Las surprise songs de Taylor Swift en México

Durante sus actuaciones en México, Taylor Swift mantuvo una tradición querida por sus seguidores al presentar dos “canciones sorpresa” o surprise songs en cada uno de sus shows. Estas sorpresas musicales mantuvieron a los “swifties” en vilo, ansiosos por descubrir cuáles serían los temas seleccionados.

En el primer concierto el 24 de agosto, Swift emocionó a la multitud con “I Forgot That You Existed” del álbum Lover como su primera sorpresa, seguida de “Sweet Nothing” del álbum Midnights.

El 25 de agosto, la estrella pop deleitó a sus seguidores con “Tell Me Why” como su primera canción sorpresa, al álbum de 2008, Fearless, un disco que no solo definió una era en la música pop, sino que también solidificó a la artista como una de las artistas más influyentes de su generación.

La emoción se desborda cuando Taylor Swift revela las dos canciones sorpresa de la noche Crédito: @taylorssflorals

La otra melodía fue “Snow On The Beach”, también del álbum Midnights como la segunda elección especial.

En su tercer espectáculo el 26 de agosto, Taylor Swift mantuvo la emoción en lo más alto al interpretar “Cornelia Street” del disco Lover como la primera sorpresa de la noche, seguida de “You’re on Your Own, Kid”, de Midnights.

Queda un día para poder escuchar a la estrella norteamericana y ver con qué canciones sorpresas va a sorprender a sus fans.