Señor swiftie lo dio todo en el concierto de Taylor Swift y se volvió viral

El swiftie ha generado sensación en internet

La fiebre por Taylor Swift continúa gracias a los conciertos que está celebrando en el Foro Sol de la Ciudad de México como parte de su exitosa gira mundial The Eras Tour, un magno espectáculo que ha generado sensación alrededor del mundo. Filas y filas de fans se han dado cita estos días a las afueras del recinto.

Y aunque la mayoría de los seguidores de la intérprete de Look what you made me do son menores de edad, especialmente chicas, el gusto por Taylor Swift se ha expandido a la par de la fama y el éxito de la cantante. Recientemente se volvió viral un señor que asistió al concierto de la cantante en el Foro Sol.

La cantante deleitará a más de 250 mil mexicanos antes de volar a otros países de Latinoamérica, donde también tocará por primera vez luego de años de espera. The Eras Tour está teniendo un éxito arrollador en muchas partes del mundo. Ahí donde se presenta, la estrella originaria de Pensilvania rompe récords y abarrota estadios completos.

Don Swiftie, el fan de Taylor Swift que enamoró a internautas

En redes sociales comenzó a circular un video del hombre disfrutando uno de los shows que la estadounidense ha dado en el Foro Sol. En primer plano, aparece el fan entonando en perfecto inglés el famoso tema Blank Space, del álbum 1989, que habla de las decepciones amorosas de la cantautora un nuevo amor que ha conocido pero de quien augura lo peor.

El particular fan se volvió viral en redes sociales. Crédito: Tiktok/isa_swiftie

Muy ilusionado, el señor canta a la cámara desde las gradas del Foro Sol mientras se ve detrás el gigantesco escenario de Taylor Swift encendido en luces de colores. Decenas de camiones llegaron desde hace días al recinto para armar uno de los escenarios más grandes que se han montado en el Foro Sol de la Ciudad de México.

El particular fan se volvió viral entre los swifties de inmediato, pues admiraron su pasión. Asimismo, manifestaron que la música de Taylor Swift está llegando a lugares inimaginables, como a las listas de canciones favoritas de hombres mayores.

Por supuesto, los fans de la intérprete de Cruel Summer y Bad Blood inundaron las redes sociales de halagos hacia el fanático, cuya identidad virtual es aún desconocida. Estos son algunos de los comentarios que los internautas dejaron en Twitter y TikTok:

“Que se rompa el paradigma de quién disfruta está en las primeras filas”, “Woow que gusto disfrutar así un concierto con todo el corazón Woow y más porque es Taylor”, “Me encantó ver a todos los adultos y niños disfrutando”, “Mi papá de tanto hacerlo escuchar a Taylor Swift a la fuerza”, “Todos estamos de acuerdo que si tiene buenos gustos musicales el señor”, “Pero qué sentimiento le pone”, “Me representa tan bien”.

Taylor Swift en el Foro Sol (Jovani Pérez/Infobae México)

Qué canciones ha cantando Taylor Swift en el paso del The Eras Tour por México

La gira de la cantante es un homenaje a su trayectoria artística, y no únicamente de un álbum específico, por ello, ninguna de las etapas musicales han sido descuidadas. Durante el show, que dura más de 3 horas. Estas son las canciones que ha interpretado en México:

Lover, Miss Americana & The Heartbreak Prince, Cruel summer, The man, You need to calm down, Lover, The Archer, Fearless, You belong with me, Love story, ‘tis the damn season, willow, Marjorie, Champagne problems, Tolerate it, Ready for it?, Delicate, Don’t blame me, Look what you made me do, Enchanted, Long live.

22, We are never ever getting back togueter, I knew you were trouble, All too well, seven, The 1, Betty, The last great american, August - Illicit affairs, Cardigan, Style, Blank Space, Shake it off, Wildest dreams, Bad Blood, Lavender haze, Anti-hero, Midnight rain, Vigilante shit, Bejeweled, Mastermind y Karma.