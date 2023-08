¿Cuál fue el viaje más peligroso de Alan Estrada? Esto dijo el actor

Alan Estrada contó sobre cuál de todos los viajes que realizó lo hizo pensar "¿Qué hago aquí". (Foto: Instagram/@davidsuarezph)

Alan Estrada es un youtuber y actor mexicano que consiguió tener éxito como un travel blogger, que quiere decir que se dedica a viajar por todo el mundo y compartir sus experiencias a través de redes sociales. Pero de entre todos ellos existió uno que tuvo como destino uno de los lugares que consideró como peligroso y lo hizo arrepentirse.

El también cantante recientemente acaparó los reflectores de la opinión pública y de las plataformas digitales por ser uno de los dos mexicanos que formó parte de la expedición de OceanGate que bajó a los restos del Titanic, que tuvo un accidente cuando ocurrió una implosión y los tripulantes murieron en el océano.

A pesar de que en aquel viaje muchas cosas podrían salir mal como la pérdida de las comunicaciones o el colapso del sumergible por la presión que existe en la profundidad del océano. Hubo uno en especial que lo hizo sentir en riesgo al grado de arrepentirse y de pensar el motivo por el que había ido.

Resultó que este viaje lo hizo a un país de África, se trata de Marruecos, donde aseguró que en “todas las esquinas” le ofrecían droga como marihuana o hachís, pero no le interesaba; sin embargo, en un comercio de comida uno de los musulmanes que le ofreció este producto, lo invitó a llevarlo al lugar en donde se plantaba y cosechaba, finalmente aceptó.

El influencer y actor narró una anécdota que lo hizo arrepentirse del sitio al que había viajado Crédito: YouTube: Unicable

“Una vez me metí en Marruecos... ahí sí pensé que estaba haciendo, pero me sentí reportero de CNN:.. en todos lados me ofrecían marihuana, no me gusta fumar... les decía que no fregaran.. un árabe me invitó a ver cómo hacían el hachís... acepté, sólo pregunté si lo podía grabar... me subí a una camioneta destartalada por una carretera angosta con precipicios a los lados... ahí sí pensé el motivo por el que había aceptado”.

El video, según Alan Estrada, aún existe en su canal oficial de YouTube que se llama Alan x el mundo. Esto lo contó en la más reciente emisión de Miembros al Aire donde el conductor Raúl Araiza se mostró sorprendido por la anécdota del también actor teatral.

El negro continuó preguntando si le habían solicitado dinero, a lo que el youtuber contestó que sí, pero sin revelar el monto que tuvo que desembolsar para que lo llevaran a los sembradíos donde cosechaban la materia prima con las que fabricaban distintas drogas.

Alan Estrada confesó que el destino que lo hizo cuestionarse sobre su integridad fue una región en Marruecos. Foto: Cuartoscuro

Continuando con el tema, Alan Estrada dijo que en un momento llegó a pensar que lo arrojarían a uno de los barrancos por los que iban pasando en el vehículo en mal estado y, como consecuencia por no tener una forma de comunicarse con alguien conocido, nunca “lo pudieron haber encontrado”.

Afortunadamente para el youtuber esto no fue así y ahora, comentó, sólo le queda recordar la experiencia y la vivencia “extrema” como uno de los muchos viajes que ha realizado.

Alan Estrada contó los problemas que tenía el sumergible de OceanGate que trató de bajar a los restos del Titanic

De acuerdo con Alan Estrada no de los principales problemas que presentaba el sumergible, desde su consideración, era que tenía un detalle en su estructura. Este era que los materiales cono los que estaba hecho (fibra de carbono y de titanio) formaban parte de un proyecto experimental y no se conocía su comportamiento después de que descendiera a miles de metros en el mar.

En redes sociales se criticó que el control de este vehículo submarino fuera parecido a uno de los utilizados por consolas de videojuegos; sin embargo, descartó que esto fuera un problema porque, aseguró, eran muy precisos y eficientes.