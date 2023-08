Noroña explicó por qué el equipo de Sheinbaum está en su contra

(Fotos: Cuartoscuro)

Luego de que Gerardo Fernández Noroña, aspirante a la coordinación de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, enviará una carta para pedir la sustitución de Ivonne Cisneros de la Comisión de Encuestas en Morena, el diputado con licencia explicó sus razones por las que consideró un trato distinto a su persona por parte de la funcionara.

Te puede interesar: ¿Corrupción en la 4T? Noroña asegura que Sheinbaum tiene apoyo de la presidenta de Comisión de Encuestas de Morena

Durante una transmisión en vivo en su canal de YouTube, el diputado del Partido del Trabajo (PT) indicó que la actual encabezadora de la Comisión de Encuestas es abiertamente pro Claudia Sheinbaum, no solo de palabra, sino activamente, pues en redes sociales se ha pronunciado en apoyo a su contrincante interna.

Ante esto, el petista ha solicitado que fuera sustituida por alguien más, no solo por garantizar la equidad en el proceso, sino porque además ha destacado un trato parcial en contra de su persona.

Te puede interesar: Noroña reta a Ebrard a comprobar que pidió su salida de Morena “como en el PRI de los 80 que conoce bien”

“Ivonne Cisneros apoya abierta y activamente a Claudia, y además no debería ser diputada y de la Comisión de Encuestas, pero, además, me alucina, es parcial en mi contra. Entonces por eso yo pido que se recurse, y si ella no quiere recursar, entonces que la sustituyan”, destacó el legislador con licencia.

El aspirante declaró su descontento con la contienda Crédito:politicomx

Aunado a esto reveló que la carta enviada a las dirigencias del Morena le trajo algunos reproches, por lo que tuvo que salir a pedir disculpas, no obstante, indicó que sus reclamos no son mentira, y persiste en sus señalamientos en contra de estas prácticas.

Te puede interesar: Noroña aseguró que AMLO ganaría una reelección “con apoyo aplastante”

“Yo cometí una infidencia, me reclamaron, con razón, ya me disculpé, pero no mentí tampoco (...) no era para hacerlo público, pues ya ni modo, no puedo modificarlo”, destacó el diputado.

La carta de Noroña a Morena

La mañana de este 24 de agosto, el aspirante del partido aliado emitió una petición a Alfonso Durazo, presidente del partido guinda, para denunciar las inconveniencias que podría traer la estancia de la diputada en la Comisión.

“Pido formalmente que la diputada Ivonne Cisneros se recuse de participar al frente de la Comisión de Encuestas del partido Morena. En caso de que la citada diputada no considere hacerlo, solicitó entonces que sea sustituida por otro integrante de nuestro movimiento, pues es una franca impulsora de las aspiraciones de la compañera Claudia Sheinbaum, y tiene una actitud sesgada en mi contra”, destacó el legislador en la carta compartida en redes sociales.

A través de una encuesta que se levantará en toda la nación se decidirá la o el coordinador de la Defensa de la 4T para las elecciones presidenciales del 2024. Estos son algunos filtros de seguridad que Mario Delgado compartió con los medios. (Ilustración Infobae / Jovani Pérez)

A pocos días a que se cierren los recorridos de los seis aspirantes del oficialismo, las tensiones han crecido ante los distintos señalamientos de desigualdad, sobre todo hacía la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, como por ejemplo los señalamientos del ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Ambos funcionarios (Noroña y Ebrard) han reprochado a Morena la inequidad y favoritismo del partido guinda por la ex mandataría capitalina. Ante esto, el líder del partido guinda, Mario Delgado, señaló que la encuesta próxima a realizarse no será levantada en los lugares en donde estuvieran bardas o espectaculares a favor de alguna “corcholata”.

A tales posturas, el petista, en su carta dirigida a Morena señaló su inconformidad, pues sería un desequilibrio para todos los aspirantes.

“Ante una declaración tan oscura como desafortunada, quiero precisar que compañeras y compañeros del movimiento tienen propaganda de algunos aspirantes en sus domicilios. Plantear que en esas casas no se levante la encuestas es determinar que sean las personas ajenas a nuestro movimiento quienes decidan la coordinación nacional”, destacó el diputado.