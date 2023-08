Natalia Téllez pudo morir por escuchar un chisme

Natalia Téllez narró los motivos por los que pudo morir después de escuchar a una pareja discutir. (Foto: Instagram/@natalia_tellez)

Natalia Téllez aseguró que ella es una persona chismosa, argumentando que la culpa es de su mamá, a tal grado de que en una ocasión puso en riesgo su vida sólo para poder enterarse de un chisme que ocurrió cercano a su casa y que estuvo relacionado con la pelea de una pareja.

Te puede interesar: Ranking Netflix: estas son las películas más vistas por el público mexicano

El programa Netas Divinas tiene el sello característico de revelar los secretos y detalles más íntimos de sus conductoras y de las invitadas. Como por ejemplo los pormenores de la relación entre Cuauhtémoc Blanco y Galilea Montijo o que a Consuelo Duval tiene el gusto culposo de ver en redes sociales tratamientos de extirpación de granos y espinillas en las personas.

Pero quién sorprendió a los televidentes y a las presentadoras durante su más reciente transmisión fue Natalia Téllez quien dijo que una ocasión se colgó de un balcón para poder enterarse del chisme de una pareja que discutía en la casa de abajo del departamento donde habitaba.

La actriz estuvo a punto de caer por enterarse de los motivos que iniciaron una pelea entre sus vecinos Crédito: Unicable

Este es un fragmento de la anécdota que contó la también actriz mexicana: “Literal, me voy a justificar... soy chismosa por culpa de mis papás... estuve a punto de perder la vida con tal de escuchar la vida... en la noche escuché una pareja que discutían... no me importo que fueran las 4 de la mañana... yo necesitaba saber con quien se había acostado el hombre... me asomé y me sostuve con los pies”.

Te puede interesar: El desgarrador motivo por el que Maribel Guardia no quería tener hijos: “Me voy a morir”

Continuando con la historia ella pensó que estaban agrediendo a la chica por lo que se ofreció a ayudarla o a pedir auxilio a las autoridades o a sus conocidos, pero la respuesta de la mujer fue que no “se metiera en asuntos ajenas” y mejor se regresara a su casa, así como guardar silencio.

Natalia Téllez mencionó que lastimó un arbusto que se encontraba en el balcón del departamento que ella habitaba en aquel entonces porque prácticamente se sostuvo con los pies para poder asomarse al piso de abajo (sin revelar el número de piso en el que ella se encontraba) y poder enterarse de lo que estaba pasando entre la pareja.

Natalia Téllez se mostró sorprendida porque la joven presuntamente agredida le pidió que "no se metiera". Foto: Instagram/@netasdivinastv

Finalmente fue su amiga, que vivía con ella en el mismo departamento, quien la regañó porque no se dio cuenta de sus acciones que la pusieron en riesgo de morir, sólo por enterarse de un chisme, acto que días después reflexionó. A pesar de evaluar la situación que amenazó su vida, aseguró que no se arrepentía de lo que pasó.

Te puede interesar: Poncho de Nigris fue perseguido por un oso junto a su hijo Ponchito

Toda la anécdota que contó Natalia Téllez desencadenó las risas de sus compañeras y amigas, especialmente las de Paola Rojas que no podía hablar debido a que no lograba contener la risa que ocasionó la historia, gestos y movimientos de la conductora de televisión.

A pesar de la ausencia de Galilea Montijo en el programa Netas Divinas, los televidentes no la extrañaron, sino que aplaudieron que sea así porque de esta forma Natalia Téllez tiene un mayor protagonismo, además mencionaron que la dupla que hacía con Consuelo Duval les encantaba.

De acuerdo con el público de "Netas Divinas", la dupla de Natalia Téllez con Consuelo Duval es una de las favoritas de los televidentes. (Ig: @consueloduval)

Natalia Téllez celebró el triunfo de Wendy Guevara en La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México se convirtió en todo un fenómeno dentro de la televisión mexicana e inclusive en algunas regiones de América Latina. Es por eso que todos tuvieron una opinión o un tema de conversación relacionado con el popular reality show y Natalia Téllez no fue la excepción.

La conductora de televisión aseguró que ella celebraba la victoria de Wendy Guevara porque en un mundo, espetó, que se basa en las apariencias ganó una persona auténtica que le abrió su corazón y su vida a todos los fans. Esto fue lo que comentó:

“Yo celebro el triunfo de Wendy porque lo que ganó en un mundo de redes, apariencias, bolsas caras y mierda.. ganó una persona auténtica que tiene la libertad de expresarse... a eso debemos apuntar todos”.