Cientos de fans también disfrutaron el concierto de Taylor Swift afuera del Foro Sol

Fans cantaron y bailaron afuera del Foro Sol durante concierto de Taylor Swift. (Captura de pantalla @CesarCY_)

Desde que Taylor Swift confirmó sus cuatro conciertos en la Ciudad de México, los fans se prepararon para conseguir un boleto para alguna de las fechas. Sin embargo, las codiciadas entradas se agotaron en cuestión de minutos, entre seguidores que si alcanzaron en preventa, la fugaz venta general y los implacables revendedores, se les fue la oportunidad a mucha gente de ver en vivo a su artista favorita.

Por tal motivo, este 24 de agosto cientos de fans que no consiguieron entradas decidieron permanecer afuera del Foro Sol para escuchar a lo lejos a Taylor Swift. Lo que no esperaban era que gracias a que el audio fue tan bueno, que los swifties en la calle pudieron cantar y balar sus canciones favoritas.

En redes sociales, internautas documentaron cómo fue que los fanáticos disfrutaron el show al exterior del estadio para eventos masivos. En diversos videos se puede ver a decenas de swifties coreando en grupo, temas como “We Are Never Ever Getting Back Together”, “I knew You Were Trouble” y “Bad Blood”.

La policía de la CDMX intervino cuando fans intentaron saltar bardas y subirse a los postes. (Captura de pantalla @CesarCY_)

Se repartieron en las aceras aledañas al foro, otros se sentaron en el camellón de Avenida Río Churubusco, mientras que muchos más trataron de saltar bardas, se subieron a los pilares y escaleras del puente que conecta el Foro Sol con una de las entradas al Palacio de los Deportes. Fue en esos momentos que intervinieron los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX.

Aunque bastante gente se quedó con ganas de ingresar al concierto en el Foro Sol, no negaron que pasaron un buen momento en la calle, pues el ánimo y emoción de los swifties contagió a la audiencia. En entrevista para medios locales, una fan de Taylor Swift aseguró que fue una gran experiencia compartir la euforia desde la banqueta frente al inmueble y confesó que ya tiene boleto para el sábado pero aún así regresará los demás conciertos que restan.

Por medio de la red social X, los fanáticos reaccionaron a lo que estaba sucediendo en las calles frente al foro, “Mi papá me quiere llevar mañana aunque sea para que la escuche afuera también”, “Viviendo la experiencia”, “Los que estaban afuera y los que vimos los lives nos la pasamos llorando esta noche”, “Fuimos a caminar afuera del foro sol y no caía en cuenta que lo que escuchaba realmente era la voz de taylor”, “Afuera del Foro Sol, la vibra estaba increíble”, “Escuché todo el concierto de Taylor de hoy, afuera del Foro sol y la verdad me la pasé cabr%&#”.

ALL TOO WELL 10 MINUTES VERSION desde afuera del Foro Sol ✨🥺 pic.twitter.com/b2UcCLSPcG — RЯ (@eniggmamx) August 25, 2023

Boletos agotados para los 4 conciertos de Taylor Swift en CDMX

A pesar de que Ticketmaster presentó un nuevo sistema de compra llamado Verified Fan, como un intento de combatir la reventa que ocurre en todos sus conciertos en México. No obstante, eso no fue suficiente para frenar la reventa y el inminente sold out fue anunciado para las 4 fechas en CDMX.

Incluso el pasado 23 de agosto, un día antes del esperado show de Taylor Swift, se liberaron más boletos para los recitales del 24, 25, 26 y 27 de agosto en la CDMX; los cuales también se vendieron en cuestión de segundos.