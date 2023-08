Por qué los vecinos de Miguel Bosé sospechan de Inés Gómez Mont tras asalto

La actriz y su esposo son propietarios de la casa donde Miguel Bosé fue asaltado (Crédito: IG/@inesgomezmont /miguelbose)

El violento asalto que Miguel Bosé sufrió en su domicilio durante la noche del pasado viernes 18 de agosto sigue dando de qué hablar por las extrañas circunstancias en que sucedió y la poca disponibilidad del cantante español para cooperar con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos.

Te puede interesar: Casa de Miguel Bosé sería de Inés Gómez Mont, ¿qué otros famosos viven en el lujoso fraccionamiento?

Y es que la policía no ha podido ingresar al interior de Rancho San Francisco, exclusivo fraccionamiento de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, a indagar en los hechos, además el cantante de Si tú no vuelves no ha interpuesto denuncia alguna ante la Fiscalía, lo que ha dado mucho qué especular.

Entre la información que se ha dado a conocer sobre el inmueble en el que el cantante fue atado y encerrado en una habitación junto con sus dos hijos adolescentes y dos personas de servicio durante dos horas, se conoce que la lujosa casa sería propiedad de Inés Gómez Mont.

Te puede interesar: Miguel Bosé: desde cuándo y por qué vive en México

La residencia ubicada en el exclusivo conjunto habitacional sería propiedad de la conductora y socialité que desapareció de la vida pública desde hace más de dos años debido a la orden de aprehensión que fue girada en su contra y la de su esposo, Víctor Álvarez Puga, acusados de lavado de dinero y defraudación fiscal.

El fraccionamiento cuenta con un riguroso sistema de seguridad y cámaras, por lo que no se explica cómo lograron entrar diez hombres armados (Foto: Especial)

Así lo dio a conocer la periodista Ana María Alvarado: “En este conjunto de Rancho San Francisco vive mucha gente famosa, entre ellas por ejemplo Pati Chapoy, Ninfa Salinas, la hija de Ricardo Salinas, ahí vivía Inés Gómez Mont y ¿En qué casa creen que vive Miguel Bosé? En la de Inés Gómez Mont”, mencionó la ex colaboradora de Maxine Woodside. “Inés se la prestó, Inés ahí le prestó la casa a Miguel Bosé y ahí es donde está viviendo”.

Te puede interesar: Fiscalía de CDMX investiga robo a casa de Miguel Bosé; hallan camioneta que podría ser del cantante

La versión de la reportera señala que los asaltantes habrían ingresado a través de una barranca colindante al domicilio, y eso explicaría cómo un comando armado de diez personas pudo ingresar al exclusivo fraccionamiento que cuenta con rigurosas medidas de seguridad.

“Sería posible que este comando bien organizado haya entrado directamente por las ventanas de la casa sin acceder por la caseta principal. Son datos que investigué muy certeramente. Esta casa donde vive Miguel Bosé, que es de Inés Gómez Mont, esa sí da a una parte donde hay un barranco y una colonia, las demás casas no dan a la calle”, expresó.

Pese a esta información no existe nada oficial, pues el artista de 67 años no ha dado mayor información que el comunicado que compartió en sus redes sociales.

La periodista Ana María Alvarado dio a conocer esta información Crédito: YT/ Ana María Alvarado

Entre el flujo de versiones, la periodista Inés Moreno reveló que pudo entrar en contacto con algunos vecinos del fraccionamiento, quienes creen que Inés Gómez y su esposo podrían estar detrás del mediático crimen.

De acuerdo a la reportera, en Rancho San Francisco hay 28 casas y ahí viven otros personajes como Galilea Montijo, Ricardo Salinas Pliego y la mamá de Inés Gómez Mont, además de un “importante político”.

Moreno afirmó que la propiedad de Inés Gómez Mont se puso a la venta a principios de este 2023 por 62 millones de pesos, sin embargo no fue vendida, por lo que después fue puesta en renta.

Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga habrían planeado el asalto a Miguel Bosé

“Una persona que pertenece a este grupo de vecinos del lugar dijo que la barranca que brincaron los asaltantes para haberla brincado debieron haberla conocido porque se fueron directamente a meter a la casa de Inés Gómez Mont”, expresó.

De acuerdo con los vecinos, es sospechoso que al único que asaltaron fue al intérprete de Amante bandido. “Y lo que los vecinos están especulando es que esta casa pertenece a Inés Gómez Mont y a su esposo, quienes tuvieron que salir perseguidos por la justicia”.

Inés Moreno reveló información sobre el Rancho San Francisco Crédito: YouTube inesmorenotv

“Ahora se sabe que los asaltantes entraron por documentos, no han querido decir qué documentos, fotografías y dinero en efectivo, entonces la teoría es que el mismo marido de Inés Gómez Mont mandó a este comando para meterse a sacar cositas pendientes que tenían dentro de la casa”, expresó la periodista.

“Pudo haberlo sabido Miguel Bosé o no, no sabemos. Lo que sí sabemos es que pasaron dos días de que fue el robo hasta que se supo la noticia, no fue Miguel a levantar ninguna denuncia, y cuando llega la Fiscalía, no la dejan entrar, ¿por qué? Es algo muy extraño”, remató la comunicadora.

Galilea Montijo, quien ha presumido su cercana amistad con Inés Gómez Mont, fue además su vecina en Rancho San Francisco (Foto: Instagram)

“La teoría es que alguien los dejó pasar, recuerden que ahí vive la mamá de Inés Gómez Mont. Todo parece apuntar a que fue la misma Inés o su marido, ahora prófugos, que fueron a buscar documentos, dinero, porque a lo mejor están en pleno arreglo para poder salir a la luz, pagar lo que deben y lo que se les están exigiendo y entonces necesitaban de algo y allanaron su propia casa con este comando”, dijo la periodista y añadió “me parece muy congruente esta teoría”.