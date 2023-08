Juan Manuel Márquez recurrió a la orinoterapia en su carrera como boxeador

El "Dinamita" Márquez confesó haber recurrido a la orinoterapia antes de subirse al ring contra Floyd Mayweather Jr. (Getty Images)

Uno de los mejores exponentes del boxeo mexicano en los años recientes es Juan Manuel Márquez. El Dinamita saltó a la fama por su buen desempeño y por ser promotor del “estilo mexicano”. No obstante, uno de los pasajes más cuestionados en su trayectoria es cuando recurrió a la orinoterapia antes de enfrentar a Floyd Mayweather.

Durante una entrevista que el boxeador sostuvo en el podcast de Chente Ydrach fue cuestionado sobre la ocasión en que tuvo la iniciativa de beber su propia orina. En su intervención, aclaró que fue antes de montarse al cuadrilátero para encarar a Money Mayweather en 2009 y lo atribuyó a una recomendación terapéutica.

“Yo tuve una terapia con un iridiólogo (...) Me revisó el doctor y la verdad me sentía muy bien. Me dijo el doctor ‘vas a hacer la orinoterapia’ y le dije ‘¿qué es eso?’ pues me tenía que tomar mis orines en la mañana. Me dijo que era un proceso que tenía que hacer. La verdad no me animaba, pero lo hice porque me dio buenos resultados”, expuso.

Otro de sus rivales fue Marco Antonio Barrera (Foto: Instagram/@shaft226)

Aunque el pupilo de Ignacio Beristáin no aclaró el motivo por el cual comenzó a realizar dicha terapia, explicó todo el proceso al que tuvo que someterse antes de poder beber el líquido de su micción. En ese sentido, antes tuvo que ingerir una serie de tés de origen natural durante un mes para desintoxicar su cuerpo y poder hacer la acción recomendada con el menor riesgo.

“Le dije ‘oiga, doctor ¿le puedo poner unos cubitos de hielo para que sea como en las rocas?’”, bromeó. “No sabe feo porque está limpio tu cuerpo. El doctor me dijo que después de 15 días me viera el brillo en mis ojos y sí. A los 15 días dije ‘qué bonitos ojos tengo’”, continuó durante su intervención en el programa.

En el momento de su testimonio, Juan Manuel Márquez negó continuar con la orinoterapia en la actualidad, aunque aceptó seguir consumiendo los tés que le ayudaron a desintoxicar su cuerpo.

El Dinamita llegó a noquear a Manny Pacquiao (Al Bello/Getty Images))

En otro momento de su intervención, Juan Manuel Márquez afirmó que la persona a cargo de su tratamiento llegó a detectar diversas enfermedades y dolencias que lo llegaron a aquejar en su etapa como boxeador profesional. No obstante, después de haber encaminado el tratamiento afirmó sentirse mejor.

¿Qué es la iridiología?

Según el testimonio de Juan Manuel Márquez en el podcast, haber acudido con el iridiólogo le trajo beneficios a su vida para poder seguir adelante con su carrera deportiva. Dicha especialización fue definida por el boxeador como una capaz de detectar enfermedades por medio de la observación del iris, uno de los componentes del globo ocular.

De acuerdo con una definición brindada por María Jesús Cano Llergo para la Universidad de Sevilla, la iridiología también es conocida como iridodiagnosis o irioscopia y es un tipo de medicina complementaria “que permite a un profesional detectar enfermedades sistémicas mediante el estudio de las imágenes del iris del paciente”.

Juan Manuel Márquez es pupilo de Nacho Beristáin (Foto: Especial)

A pesar del entusiasmo en su declaración, la iridiología no es una disciplina totalmente aceptada por la medicina. De hecho, aunque en dicho trabajo ha sido considerada como una herramienta útil para el diagnóstico, no existen evidencias científicas suficientes que comprueben transparencia y solidez en su metodología.

En el caso de México , la iridiología no se encuentra reconocida en el listado de las especialidades médicas avaladas por el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM), el cual es el organismo auxiliar de la Administración Pública Federal encargada de:

“Supervisar los conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y calificación de la pericia que se requiere para la certificación y renovación de la vigencia de la misma o la recertificación, en las diferentes especialidades de la medicina que, para los efectos de su objeto, reconozca el CONACEM”, según la presentación de su sitio web oficial.