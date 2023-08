¿Está vivo? Cuándo y dónde ver la nueva serie de Juan Gabriel, producida por Martha Figueroa

El artista mexicano murió a los 66 años de edad justo el mismo día en que se transmitiría el final de su bioserie, Hasta que te conocí, en TV Azteca. (Foto: Instagram/@soyjuangabriel_)

Los misterios en torno al deceso de Juan Gabriel continúan a siete años de su partida, pues muchas personas creen que el icónico cantautor mexicano no murió el 28 de agosto de 2016 tras sufrir un infarto agudo de miocardio en su casa de Santa Mónica, Estados Unidos, sino que está escondido en alguna parte del mundo tal y como lo ha asegurado su exmánager, Joaquín Muñoz, en diversas ocasiones.

Toda la información que existe sobre el caso será expuesta en Divo o Muerto, una serie documental producida por Martha Figueroa que se estrenará en el marco del séptimo aniversario luctuoso del cantante. Se desconocen muy detalles en torno al programa, sin embargo, la periodista de espectáculos decidió trabajar en esta producción porque considera necesario analizar el caso desde diferentes perspectivas.

“Cuando hablamos de Juan Gabriel me preguntan: ‘Sigues creyendo que está vivo?’, yo digo que sí y todos se ríen. Bueno, pues yo quise ir más allá. No quise quedarme en ‘mira que risa’, no, yo investigue y bueno, hay muchas conclusiones en la serie”, contó en entrevista para Hoy.

La periodista ha trabajado en los programas de espectáculos más importantes del país, tales como Ventaneando, La Oreja y Hoy. (Instagram: @figuerolas)

“Es una serie de investigación periodística, pero también con también con sentido del humor y con mucho entretenimiento (...) Mientras yo tenga esa persona que le pregunto cosas y me contesta y hasta que no lo vea, yo sigo con esa idea ”, comentó la colaboradora del matutino de Televisa.

Pero eso no es todo, algunos artistas que creen en diversas versiones que circulan en torno al Divo de Juárez participaron en el proyecto y dieron a conocer sus primeras impresiones frente las cámaras de Hoy.

“Me interesa mucho. Yo sí le creo a Martha, la conozco desde hace muchísimo tiempo y se me hace una de las periodistas importantes de México”, declaró Carlos Cuevas.

Juan Gabriel brindó presentaciones consecutivas en el Palacio de Bellas Artes: del 9 al 12 de mayo de 1990. (Foto: Archivo)

“Claro que está vivo. Cada que terminábamos los conciertos Juan Gabriel me decía que estaba harto de la gente, que se iba a cambiar de rostro, que se iba a ir a otro país, entonces, yo creo que está vivo”, agregó Pepe Zavala.

¿Cuándo y dónde ver “Divo o Muerto”?

La serie documental se estrenará el próximo viernes 25 de agosto en punto de las 22 horas en Unicable.

La periodista de espectáculos compartió detalles de su proyecto. Crédito: (Hoy / Televisa)

¿Por qué Martha Figueroa cree que Juan Gabriel está vivo?

Luego de que Joaquín Muñoz asegurara por primera vez que el Divo de Juárez está vivo, la periodista de espectáculos escuchó algunos rumores y concordó con el exmánager.

“Los de la funeraria me empezaron a contar cosas, rarezas, y fui atando mis cabos. Se aparece un señor que se llama Joaquín Muñoz a decirme que está vivo y luego empecé a conocer a gente que estaba cercana al presidente actual (Andrés Manuel López Obrador) y que también sabía algo, que seguían ellos en contacto, o sea, cosas que yo dije: ‘¿Es neta? Yo creo que sí está (vivo)’”, contó en entrevista para Mara Patricia Castañeda.

Martha Figueroa formó parte del primer elenco de Ventaneando. (Foto: TV Azteca)

Fue a partir de ese momento que la colaboradora de Hoy habría comenzado a recibir información sobre el deceso de Juan Gabriel: “Creo que está vivo por la información que tengo, no únicamente por lo que dice Joaquín, que además es un personajazo, y estamos desperdiciando una buena historia con él”.

“Y mira, creo que ni lo conocí en vida. No es como que porque quiero que mi amigo esté vivo, o sea, lo entrevisté un par de veces, pero nada en especial, nada, cero. Me da igual que, pobrecito que se murió, pero no tengo ningún interés en particular. Si sí está muerto, pues sí está muerto, tampoco pasa nada. Tampoco es como ‘se te acabó tu credibilidad para siempre’, ¡no!”, concluyó.