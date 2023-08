Carlos Santana hizo comentarios transfóbicos en pleno concierto

Carlos Santana se pronunció sobre el tema en un concierto (Foto: AP)

Carlos Santana es uno de los músicos mexicanos más reputados en el medio rockero internacional, por lo que su voz puede llegar a millones de personas que lo han encumbrado como un legendario guitarrista desde finales de los años 60.

Te puede interesar: Las mejores canciones para escuchar en Spotify México en cualquier momento y lugar

Ahora, el hombre nacido en Autlán de Navarro, Jalisco, hace 76 años se encuentra en medio de la polémica por su punto de vista sobre la comunidad trans, comentarios que fueron señalados como “transfóbicos” por algunos internautas.

Y es que recientemente comenzó a circular un fragmento de la presentación que el cantante de Smooth brindó a finales del pasado mes de julio en Atlantic City, Nueva Jersey, donde se le puede ver sobre el escenario emitiendo su opinión sobre la transexualidad.

Te puede interesar: Ranking Apple en México: top 10 de los podcast con más reproducciones

“Cuando Dios nos hizo a ustedes y a mí, antes de salir del vientre, ya sabes quién y qué eres. Después, cuando creces, ves cosas y comienzas a creer cosas que podrían sonar bien, pero sabes que están mal”, dijo el músico entre canción y canción.

El documental 'Carlos': La historia íntima de Carlos Santana y su búsqueda de la paz interior (Carlos Santana)

Luego el guitarrista llevó sus comentarios a otro nivel, pues afirmó que sólo existen dos géneros: “Porque una mujer es una mujer y un hombre es un hombre, eso es todo” agregó.

Te puede interesar: “Viví un infierno”: Marlon, amigo de Wendy Guevara, rompe el silencio sobre ataques que recibió de fans

Tras ello, con un tono un tanto condescendiente, el músico expresó que cada quien puede vivir su intimidad sin exponerse demasiado: “Lo que quieras hacer en el closet, es tu asunto. Con eso estoy de acuerdo”.

Además, el músico mexicoestadounidense, pionero en fusionar la música latina con el rock se refirió al comediante Dave Chapelle, quien ha sido señalado como transfóbico por los comentarios y chistes que virtió en 2021 en un especial de stand-up. “Así soy, como mi hermano Dave Chapelle”, dijo Carlos Santana mientras juntaba sus manos durante uno de sus dos conciertos celebrados en el Hard Rock Live de la localidad.

Durante un show en Nueva Jersey el músico dio un polémico discurso Crédito: YT/@gamblerinapereira

Asimismo, el jaliscience escribió para la revista Billboard, y aunque refrendó su respeto a las opiniones de los demás, no se retractó de sus comentarios en el escenario. “Este es el objetivo personal que me esfuerzo por alcanzar todos los días. Quiero honrar y respetar los ideales y creencias de todas las personas, sean LGBTQ o no”, escribió.

“Este es el planeta del libre albedrío y a todos se nos ha dado este regalo. Ahora perseguiré este objetivo de ser feliz y divertirme, y que cada uno crea lo que quiera y siga su corazón sin miedo. Se necesita valentía para crecer y brillar bajo la luz que estás y para ser verdadero, genuino y auténtico. Crecemos y aprendemos a hacer brillar nuestra luz con amor y elogios. Que tengan una existencia gloriosa. Paz”, escribió el artista sin referirse específicamente a sus comentarios.

Quién difundió el video de Carlos Santana en Nueva Jersey

Pese a que las declaraciones de Carlos Santana en su concierto se realizaron hace casi un mes, es hasta ahora cuando se han viralizado. La primera vez que salió a la luz dicha situación fue a través de un reddit publicado por el usuario katekant.

Carlos Santana escribió para Billboard, pero no se retractó de los comentarios que hizo en Nueva Jersey (Carlos Santana)

El usuario escribió que acudió al concierto del intérprete de Black Magic Woman con sus papás y su pareja, y que el artista “se detuvo y se pasó 15 minutos diciendo la mierda anti-trans más impactante que he escuchado”, por lo que el discurso de Santana pudo haber sido más extenso que el polémico fragmento que se viralizó.

“Decidimos irnos de inmediato, pero afortunadamente mi compañero aún así captó esto con la cámara”. Los comentarios del rockero llegan en medio de una ola de legislaciones “anti-trans” en Estados Unidos, donde en varios estados se promueven acciones dirigidas a limitar la atención médica de afirmación de género para los y las jóvenes trans.