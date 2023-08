AMLO vs periodistas: no invitará a los medios a recorrido del Tren Maya, pero sí a Carlos Slim y otros empresarios

Foto: Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador retiró la invitación que le había realizado a los medios de comunicación para acompañarlo en el recorrido del primer tramo del Tren Maya, que realizará el 1 de septiembre previo al Quinto Informe de Gobierno; sin embargo, anunció que asistirán diversos empresarios, entre ellos Carlos Slim.

En La Mañanera de hoy, el mandatario afirmó que en esta ocasión no se invitará a la prensa debido a que no se quiere arriesgar a posibles críticas, principalmente dirigidas a las empresas que participan en la construcción del transporte, ya que durante el recorrido el tren no avanzará a 160 kilómetros por hora como se tiene previsto para cuando inicie operaciones.

“Ahora no porque va a ser de supervisión, es que no va a ir a 160 kilómetros porque todavía está en proceso (...) Lo vamos a hacer después, lo que no quiero, ya ven como está el Reforma y los programas de radio, entonces ni siquiera es por nosotros, yo ya estoy acostumbrado porque no es de ahora, pero las empresas por ejemplo Alstom, que es una empresa muy buena, que está haciendo los trenes y que porque está en pruebas, tiene que ir el tren a 60 kilómetros, vaya a hacer un reportaje Loret de Mola de que el tren va más despacio que si se fuese a caballo o en cayuco, y que necesidad, mejor vamos a hacer la supervisión nosotros”, afirmó.

López Obrador volvió a reprochar que los medios de comunicación publicaron su reacción ante los primeros cuestionamientos sobre el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, al pretender que no escuchó la pregunta y contar un chiste sobre la sordera, lo cual negó nuevamente que fuera así.

Por ello, argumentó que no habrá medios en el recorrido del tren; no obstante, dijo que los invitará a recorrerlo en su inauguración, prevista para diciembre.

“Desde que abren la radio, todos los noticieros en contra, no informan manipulan, fueron los que más manipularon cuando supuestamente yo me burlé de lo de los jóvenes desaparecidos, imagínense que yo me burlara, entonces hay que caminar despacio en el tren aunque tengamos prisa, vamos poco a poco y si vamos a llevar acabo la supervisión en el tren.

“(Invitar a medios) Yo creo que en la inauguración, en diciembre, ahí sí vámonos todos, vamos a tener tres trenes, porque eso iba a ser lo otro, no íbamos a entrar todos, entonces hay celos hay sentimientos, entonces mejor no, mejor solo la supervisión, para que nadie se sienta discriminado, excluido”, comentó.

Información en desarrollo...