Salvador Cienfuegos reapareció en evento de la Sedena

El exgeneral fue exonerado en 2021 (Cuartoscuro)

El extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, reapareció públicamente en un evento de la dependencia del Estado mexicano en donde conmemoraron a los generales retirados en el marco de los festejos por el Bicentenario del Heroico Cuerpo Militar.

El evento se llevó a cabo en la Fortaleza de San Carlos Perote, en Veracruz, en donde el militar se reunió con Guillermo Galván Galván y Enrique Cervantes Aguirre, titulares de la Sedena en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa (2006 a 2012) y Ernesto Zedillo Ponce de León (1994 a 2000).

La presencia del excolaborador de Enrique Peña Nieto sorprendió debido a que no aparecía en un evento público desde marzo del 2022 cuando acudió a la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), aunado a que fue exonerado por la Fiscalía General de la República (FGR) al no encontrar en la investigación presuntos nexos con grupos narcotraficantes.

Salvador Cienfuegos asistió al evento en Veracruz (ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM)

Luis Cresencio encabezó el desayuno con los Generales Retirados

Luis Cresencio Sandoval, actual secretario de la Defensa Nacional, encabezó el evento para conmemorar el aniversario de la institución de educación militar, en donde también se develó una placa conmemorativa por la creación del colegio que sentó las bases del Ejército Mexicano.

Sin embargo, el único orador fue el actual director del HCM, Jorge Antonio Maldonado, quien rescató la importancia de la institución que en dos meses cumplirá 200 años de fundación, pues recordó la defensa que sus alumnos y exalumnos han hecho de la soberanía nacional en diferentes momentos que la nación ha estado en peligro.

Conviene recordar que el Heroico Colegio Militar fue fundado el 11 de octubre de 1823 en la Fortaleza de San Carlos, en Perote, Veracruz, aunque actualmente su sede se ubica al sur de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.

“Esta emblemática fortaleza nos invade este recuerdo significativo de hechos históricos que se suscitaron en el devenir nacional y que han servido de inspiración para todos los mexicanos”

Generales retirados, exalumnos del Heroico Colegio Militar, se reunieron en Veracruz (ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM)

Aunado a lo anterior, Maldonado Guevara destacó la edificación militar al reconocerla como una de las fortalezas iberoamericanas más sobresalientes del siglo XVIII, ya que fue construida bajo estándares propios de época en donde se privilegió una forma pentagonal y paredes de piedra sólida.

“La fortaleza recibió el nombre de San Carlos, en honor del entonces rey Carlos III de Borbón. Se trata de un recinto de planta cuadrada, cuyos ángulos terminan en baluartes, puestos bajo la advocación de San Carlos, San Antonio, San Julián y San José; con un foso protector, trincheras y troneras que rematan los muros y que son resultado de una arquitectura bélica funcional”, explicó.

No obstante, no sólo alabó la construcción de la fortaleza, pues también habló de la educación y formación que reciben los cadetes, la cual se constituye gracias a un modelo nacional en donde convergen algunas disciplinas que no sólo forman parte de lo bélico, propio del colegio, sino también con las humanidades, especial énfasis a la protección de los derechos humanos y la equidad de género.

“La formación de estos oficiales se basa en un esquema pedagógico educativo que está en función de un modelo nacional, con una amplia expectativa académica-cultural, reconocimiento humanístico, sociológico, enfocado en garantizar el respeto a los derechos humanos en la equidad de género”, continuó.

Finalmente, el militar reconoció que México actualmente cuenta con un Colegio Militar que sigue evolucionando, que no se ha quedado estancado pues, declaró, están conscientes de las exigencias que el entorno y la importancia de trabajar a favor del país.