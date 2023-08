Norma Herrera defendió a su hijo Raúl Araiza de quienes lo juzgan por su presunta adicción

La primera actriz fue contundente contra quienes exhiben a su hijo u otros famosos en adicciones (Foto: IG/negroaraiza Cuartoscuro)

Desde hace algún tiempo Raúl Araiza ha sido frontal: el conductor de Hoy ha padecido intermitentemente los estragos de la adicción al alcohol, padecimiento que lo ha llevado a ser internado en clínicas de rehabilitación en algunas ocasiones y le ha provocado problemas con su vida profesional y en su relación de pareja.

La más reciente ocasión en que El Negro Araiza fue internado en un centro para el tratamiento de las adicciones fue en julio de 2002. Tras varias semanas de rumores ante su ausencia del matutino, el presentador regresó al programa y confirmó que decidió ingresar porque tuvo tentación de volver a consumir alcohol, y ya que estaba convencido a no volver a hacerlo, se internó voluntariamente.

Compartió que fueron semanas de reafirmar su decisión de no tomar alcohol y reflexionar acerca del tema. Se dio cuenta de que uno de sus problemas principales era que no podía manejar sus emociones.

Raúl Araiza ha sido honesto con su público y ha hablado de su alcoholismo en distintas ocasiones (Foto: Instagram/@negroaraiza)

Ahora, luego de que en julio de este 2023 se rumorara que Raúl volvió a recaer en el alcohol, lo cual no pasó de un chisme, su madre, la primera actriz Norma Herrera fue cuestionada sobre la enfermedad del alcoholismo que su hijo ha mantenido bajo control.

“Es muy interesante que me lo preguntes, algo que no es novedoso por cierto, porque esto es una enfermedad. Mira, la gente está tan mal informada, Raúl porque es famoso y además él mismo juega mucho, ya sabes cómo es, dice ‘me voy a portar bien porque si no me encierran’, djo entre risas en un encuentro con el reportero del canal de YouTube delarosatv.

“No vive bebiendo ni mucho menos, tú puedes tener recaída de exceso de trabajo y tú de angustia, eso quiero que quede muy claro con la gente porque hay millones que van a escuchar esto y piensan que ‘las recaídas, que los llevan, que los esconden’, eso es mentira, ¿tú crees que actualmente hay algo escondido? La gente tiene que perderle el miedo, si tienes un hijo o una hija alcohólica, o tu padre o tu madre, que son los que están más cerca, o quien sea, bienvenido”, expresó.

La actriz que este año cumplió 80 años y 67 de trayectoria condenó a aquellos medios amarillistas que estigmatizan a los famosos de manera injusta.

Norma Herrera se dijo orgullosa de Raúl y Armando Araiza, quien lleva sobrio más de 30 años (Foto: IG/negroaraiza)

“Ya que le bajen, ese exhibicionismo tan estúpido que hacen siempre de una gente que bebe. O porque ven que un cantante (toma) después lo exhiben, es falta de moral y falta de humanidad personal de quien lo haga, exhibirlos así como están, como si no tuvieran las presiones que nadie conoce”, añadió la famosa.

“No te imaginas las presiones que ellos pasan, tienen el derecho a encontrar la salida por donde quieran. Uno quisiera que se acerquen mucho a Dios porque sí los rescata, pero si no, hacen lo que ellos creen pertinente, un buen consejo, un psicólogo, o se les pasan (las copas), pero eso no es para que la gente haga escándalos porque eso denigra a los periodistas”, expresó la actriz de telenovelas como El maleficio y Diseñando tu amor.

La famosa que actualmente aparece en la serie biográfica de Gloria Trevi Ellas soy yo, cuestionó a quienes juzgan a aquellos que sufren de alguna adicción.

La actriz crió a sus dos hijos con el fallecido en 2013 Raúl Araiza (Foto: IG/negroaraiza)

“Además fue de una noche o de dos días, y ya los marcan de por vida porque son conocidos, crea fama y échate a dormir, eso es mentira porque cada quién está navegando con su recaída del psicólogo o de alcohol, o del cigarro, ¿y los que apuestan dónde están? El apostar es terrible”, ejemplificó la también cantante que compartió escena musical hace décadas con figuras como Lucha Villa y Lola Beltrán.

Asimismo, aplaudió el hecho de su hijo menor, el también actor Armando Araiza, se encuentre lejos del alcohol desde hace más de tres décadas.

“Con mis hijos hablo yo con ellos abiertamente y los he acompañado cuando fue necesario. Armando por ejemplo es un orgullo, él tiene 35 años sin probar una gota de alcohol, para que vean que sí funciona. Y Raúl, es que le hacen una promoción de un día que lo ven echarse unas copas y ya le dura. ¿Cuándo lo ves mal? La verdad cuando llega a recaer, bueno, pues y qué. OK déjalo, que acabe de llorar y lo que tenga que echar fuera. Y al otro día está bien, como la gente y si no para eso hay instituciones”, expresó Norma Herrera.