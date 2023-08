Wendy Guevara arremete contra Charlotte Lascurain, quien fue a su fiesta y luego la criticó en tv: “Está loca” | VIDEO

Wendy Guevara y Charlotte Lascurain (Instagram)

Después de que Wendy Guevara se consolidó como la primer mujer trans en ganar La Casa de los Famosos México, la comunidad LGBT+ la ha felicitado más que nunca. Sin embargo, en días recientes una nueva polémica surgió cuando la influencer Charlotte Lascurain -quien fue invitada a la fiesta de la integrante de Las Perdidas- habló mal de ella en un programa de televisión.

Ante esto, Wendy no se quedó callada y durante una transmisión en vivo dejó en claro su postura sobre los comentarios en su contra.

Qué dijo Charlotte Lascurain sobre Wendy Guevara

El sábado pasado Wendy Guevara realizó su fiesta de cumpleaños en León, Guanajuato, y una de las invitadas que estuvo disfrutando de la celebración con temática de la sirenita fue Charlotte Lascurain.

No obstante, el lunes pasado y durante una entrevista para Sale el Sol, la influencer que suele hacer contenido para TikTok estalló con contra de la ganadora de LCDLF.

“Definitivamente sí (me afecta), pero ella dice que es un hombre con chichis, eso fue lo que ella expresó hace unos meses, yo sí me identifico como mujer definitivamente”, comenzó a decir y añadió:

“Entonces desde mi punto de vista eso es algo malo porque la final del día las personas que la ven a ella en redes sociales, heterosexuales y así, van a pensar que todas las chicas trans somos hombres con chichis. Eso se me hace algo malo al final del día porque da una mala explicación de qué significa ser una mujer transgénero”.

La influencer se convirtió en tendencia en línea después de su aparición en "Sale el Sol" y sus críticas a Wendy Guevara

Wendy le responde a Charlotte Lascurain

En una transmisión en vivo, Wendy Guevara no se quedó callada y confesó que sí escuchó las declaraciones que hizo la otra joven en el matutino de Imagen Televisión.

“Ya saben como es, está bien dañada la niña. Ahorita apareció en la mañana en un programa hablando pestes de mí en televisión”, comentó.

En este sentido, Guevara rememoró que, en su fiesta, Lascurain le habría dicho cosas muy diferentes a las que expresó en televisión nacional.

En sus redes sociales, Charlotte Lascurain agradeció a La Perdida por dar visibilidad a la comunidad trans durante la fiesta de cumpleaños

“Ahí estaba bien feliz en mi cumpleaños el sábado, hasta me dijo: ‘Felicidades, Wendy, eres un ejemplo’ y ahorita dijo: ‘No es un ejemplo’ y yo no quiero que me vean como ejemplo, pero dijo: ‘Nada que ver, por su culpa nos ven... ella no se cree mujer y yo sí soy mujer y qué feo que por su culpa no nos vean como mujeres’”, relató.

Finalmente Wendy aseveró contundentemente: “P*ta loca, ya saben que esa está loca. Me da risa, esa jota me da risa, ya ven que un día se pelea y al siguiente ya son sus amigas”.

Además, la integrante de Las perdidas reflexionó que ese tipo de comentarios por parte de Charlotte no le sorprendían de todo.

“Aquí lo que pasa es que ella es una influencer y ahorita le tratan de dar cámara y va a decir lo que haga más polémica. Ella hace polémica de cosas, pero en persona es muy tímida, muy callada. Es su personaje”, finalizó.