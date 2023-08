Luis Ángel ‘El Flaco’ recibe conmovedor mensaje de Maribel Guardia tras muerte de su hija

El cantante adoptó a María Fernanda, hija de su esposa Maricruz Robles. (Instagram: @luisangelelflaco // @roblessfernanda // Televisa: Hoy)

Luis Ángel Franco, mejor conocido en la industria musical nacional como El Flaco, está enfrentando uno de los momentos más dolorosos de su vida. El pasado lunes 14 de agosto murió su hija María Fernanda en Playa Cerritos de Mazatlán, Sinaloa. De acuerdo con la información que difundió el propio cantante a través de redes sociales, la joven de 21 años de edad habría entrado al mar sin tomar las precauciones correspondientes ni respetar las advertencias de seguridad.

“Jóvenes, muchachos que andan en el desmadre, que andan en la fiesta, que andan en todo lo que es el desmadre, cuídense, no saben el dolor que le dejan a la familia por una mala decisión tal vez tomada por andar sin pensar las cosas, no sé cómo llamarlo. Dejan un vacío muy cabrón y todo, todos hemos sido jóvenes”, declaró El Flaco en sus redes sociales.

El intérprete continuó sus actividades profesionales pese al profundo dolor que embarga su corazón. El pasado viernes 18 de agosto ofreció un concierto en Porterville, Estados Unidos, junto a Luis Antonio “El Mimoso”, donde tomó un espacio para expresar un conmovedor mensaje en memoria de su hija y dedicarle una de sus canciones más famosas: Mi último deseo.

María Fernanda era estudiante de cosmetología. (Instagram: @roblessfernanda)

El momento fue capturado y difundido por varios asistentes a través de redes sociales. Sin embargo, se viralizó hasta que el propio cantante lo publicó en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: “Siempre había escuchado esta frase ‘El show debe de continuar’ pero no lo entendía hasta estos momentos tan difíciles, gracias por todas sus muestras de cariño”.

La sección de comentarios se llenó con condolencias y muestras de apoyo tanto para El Flaco como para su familia por su pérdida.

Fue en este espacio donde Maribel Guardia se solidarizó con el cantante: “Dios contigo y nuestros ángeles en el cielo”. Y es que la actriz costarricense también perdió a su hijo, Julián Figueroa, en abril de este 2023 tras sufrir un infarto al miocardio (una obstrucción en el riego sanguíneo del corazón) y fibrilación ventricular (un aumento del ritmo cardíaco).

Julián Figueroa, fruto del matrimonio de Maribel Guardia y Joan Sebastian, se desempeñó como cantante, compositor y actor. (Foto: Instagram)

Luis Ángel Franco lamentó la muerte de Julián Figueroa

El ex vocalista de Los Recoditos se sumó a las condolencias por el deceso del cantante en una entrevista que concedió en abril de este 2023 para Hoy Día. Fue en esa misma charla donde confesó que su miedo más grande era perder a un hijo.

“Hace unos días a penas sucedió la lamentable pérdida de Julián (hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian) y yo creo que de las cosas más terribles, sin temor a equivocarme... yo no tengo miedo de morirme, no es que sea super valiente, es que sé que me voy a morir, sé que algún día me voy a morir, pues ya nací”, comenzó.

“No le tengo miedo a morir, yo, sí me da miedo que muera un familiar mío, alguien que amo, que quiero mucho. Te voy a ser muy sincero, creo que lo que más miedo me da de todo, de cualquiera que se pueda morir de mis familiares, son mis hijos”, agregó.