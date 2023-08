El cantante Luis Ángel “El Flaco” recordó a su hija en un concierto

El cantante Luis Ángel El Flaco sufrió una pérdida recientemente, pues su hija María Fernanda murió ahogada durante la madrugada del 14 de agosto; sin embargo, el artista ofreció un concierto en el que recordó a la joven y aseguró que para él, ofrecer shows era como su terapia.

Durante su presentación tras el deceso de su hija, El Flaco interpretó la canción Mi último deseo de Banda los Recoditos, además, mencionó que debía continuar dando conciertos y dando la cara a su público, incluso si estaba atravesando un dolor profundo, pues para él, “el show debe continuar” y le resulta hasta terapéutico desempeñarse como cantante:

“Dicen que el show debe continuar, pero no lo había entendido porque no me había pasado algo tan fuerte como lo que me acaba de pasar, pero pensé que mi gente no tiene la culpa, son personas que me aman, que me quieren, que están conmigo, el dolor es fuerte y no quisiera que nadie de ustedes lo experimentara, ni a tu peor enemigo le deseo lo que siento, pero subirme a este escenario me llena de una alegría bonita y se los agradezco, para mí es una gran terapia”

A continuación, le pidió al público que corearan la canción Mi último deseo en memoria de su hija de 21 años, los asistentes a su show estuvieron en todo momento dando gritos de apoyo, respaldándolo y aplaudiendo el discurso que dio antes de comenzar el tema.

Que pasó con María Fernanda

De acuerdo con diversos reportes, la joven se encontraba de fiesta con algunas de sus amistades a la orilla del mar, frente al Hotel Riu en la Playa Cerritos, Mazatlán.

Algunas versiones afirman que dos de los jóvenes decidieron nadar en el mar a pesar de que había banderas rojas señalando el peligro, pero solo la otra persona pudo ser rescatada por el personal socorrista.

“En el sitio pudieron rescatar a dos personas y se dijo que todos ingresaron al mar bajo los influjos del alcohol”, de acuerdo con el medio local Punto y medio noticias.

Por su parte, el cantante lanzó un mensaje para todos los adolescentes y jóvenes:

“Muchachos que andan en el desmadre, en la fiesta... cuídense, no saben el dolor que le dejan a la familia por una mala decisión tal vez tomada por andar sin pensar las cosas, dejan un vacío bien cabrón, todos hemos sido jóvenes, tuve mis 20, mis 25 años y sentía que la vida no se me iba a acabar, tuve muchas cosas y la vida me dio más oportunidades, por lo que aquí sigo, pero no es así con todos, mi hija no tuvo otra oportunidad, mi hija no fue solo un susto, mi hija se fue y dejó un vacío bien ca...n que no sé cuánto tiempo vaya a durar para poder medio entender lo que está pasando”, dijo.

Además, les recomendó a los padres cuidar a sus hijos, incluso si “se enojan o se los echan de enemigos porque uno les dice algo, les llama la atención o les jala la rienda, hoy en día hay muchas libertades respecto a cómo crecimos, hoy no sé cómo explicarlo pero de repente falta esa fuerza para estar presentes ahí”.

Funeral de María Fernanda, hija de El Flaco

El último adiós a la joven fue privado, pero se sabe que habrían acudido —además de Luis Ángel—, su supuesta ex esposa Maricruz Robles, sus dos hijos en común y familiares cercanos.

Fueron reporteros de Hoy Día quienes lograron capturar algunas fotografías del cortejo fúnebre, la ceremonia luctuosa de la joven se celebró en una funeraria de Mazatlán, Sinaloa, el martes 15 de agosto.

De acuerdo con la información, había una carroza pintada con la imagen y el logotipo de Luis Ángel El Flaco.